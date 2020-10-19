Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/lotereya-1580460599.html
Житель Уфы выиграл в лотерею более 130 миллионов рублей
Крупнейший в России распространитель лотерей "Столото" ищет участника лотереи, выигравшего в минувшие выходные более 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:31
2020-10-19T16:30
столото
авто
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577495003_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_303afddee3158df092380805c705d813.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Крупнейший в России распространитель лотерей "<a href="http://ria.ru/organization_stoloto/" target="_blank" data-auto="true">Столото</a>" ищет участника лотереи, выигравшего в минувшие выходные более 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в компании.Это второй по величине выигрыш в этой лотерее.По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи "<a href="http://ria.ru/organization_Gosloto/" target="_blank" data-auto="true">Гослото </a>"7 из 49" проходят пять раз в день.Мультимиллионер приобрел билет на два тиража за 50 рублей. На сайте "Столото" он отметил числа 45, 47, 37, 22, 3, 24, 40 и стал обладателем внушительного состояния.Напомним, 7 октября участник "Гослото "5 из 36" из Башкирии выиграл 9,3 миллиона рублей, а 12 октября участник лотереи "Рапидо" стал обладателем десяти миллионов рублей.
https://ria.ru/20200920/borisov-1577523275.html
Неужели этой шараге кто-то верит???
31
Удивительно, каким должен быть бюджет компании, чтобы каждый день раздавать от 10млн. до 900млн. Вся страна должна билетики покупать, а ещё реклама по всем каналам. Однако!!!
24
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577495003_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_a1a23056d41f47ece09b8fba20d64f96.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
столото, авто, общество

Житель Уфы выиграл в лотерею более 130 миллионов рублей

12:31 19.10.2020 (обновлено: 16:30 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Крупнейший в России распространитель лотерей "Столото" ищет участника лотереи, выигравшего в минувшие выходные более 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в компании.

"Октябрь стал невероятно удачливым для жителей Республики Башкортостан. С начала месяца в регионе уже третий победитель становится обладателем суперприза государственных лотерей. В воскресенье, 18 октября, житель Уфы выиграл в 11 530-м тираже "Гослото "7 из 49" 132 370 192 рубля", — сообщили в "Столото".

Это второй по величине выигрыш в этой лотерее.
По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи "Гослото "7 из 49" проходят пять раз в день.
Ведущий и художественный руководитель еженедельной всероссийской телевизионной лотереи Русское лото Михаил Борисов - РИА Новости, 1920, 20.09.2020
20 сентября, 20:55
В "Столото" раскрыли обстоятельства смерти ведущего Борисова
Мультимиллионер приобрел билет на два тиража за 50 рублей. На сайте "Столото" он отметил числа 45, 47, 37, 22, 3, 24, 40 и стал обладателем внушительного состояния.
Напомним, 7 октября участник "Гослото "5 из 36" из Башкирии выиграл 9,3 миллиона рублей, а 12 октября участник лотереи "Рапидо" стал обладателем десяти миллионов рублей.
 
Обсудить7
СтолотоАвтоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния