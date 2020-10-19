https://ria.ru/20201019/lotereya-1580460599.html

Житель Уфы выиграл в лотерею более 130 миллионов рублей

Крупнейший в России распространитель лотерей "Столото" ищет участника лотереи, выигравшего в минувшие выходные более 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:31

2020-10-19T12:31

2020-10-19T16:30

столото

авто

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Крупнейший в России распространитель лотерей "<a href="http://ria.ru/organization_stoloto/" target="_blank" data-auto="true">Столото</a>" ищет участника лотереи, выигравшего в минувшие выходные более 130 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в компании.Это второй по величине выигрыш в этой лотерее.По правилам лотереи, чтобы стать обладателем суперприза, необходимо угадать все числа выигрышной комбинации. Тиражи "<a href="http://ria.ru/organization_Gosloto/" target="_blank" data-auto="true">Гослото </a>"7 из 49" проходят пять раз в день.Мультимиллионер приобрел билет на два тиража за 50 рублей. На сайте "Столото" он отметил числа 45, 47, 37, 22, 3, 24, 40 и стал обладателем внушительного состояния.Напомним, 7 октября участник "Гослото "5 из 36" из Башкирии выиграл 9,3 миллиона рублей, а 12 октября участник лотереи "Рапидо" стал обладателем десяти миллионов рублей.

https://ria.ru/20200920/borisov-1577523275.html

Александр Шапочкин Неужели этой шараге кто-то верит??? 31

Leopold Kudasov Удивительно, каким должен быть бюджет компании, чтобы каждый день раздавать от 10млн. до 900млн. Вся страна должна билетики покупать, а ещё реклама по всем каналам. Однако!!! 24

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

столото, авто, общество