https://ria.ru/20201019/lekarstva-1580488511.html
В Москве расследуют случай онлайн-продажи лекарств без разрешения
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:43
2020-10-19T14:43
2020-10-19T14:43
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Территориальный орган <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в чеке, представленном в территориальный орган заявителем, указано название сайта (ozon.ru) и юридического лица (ООО "Интернет Решения").Отмечается, что ранее ряд организаций уже привлекался судом к административной ответственности по факту таких же нарушений.Отмечается, что 28 мая были выданы первые в Российской Федерации разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. По состоянию на 19 октября Территориальным органом такие разрешения выданы уже 25 организациям.При этом в ведомстве напомнили, что в случае двух и более нарушений правил дистанционной торговли лекарственными средствами, разрешение на торговлю могут отозвать.
https://ria.ru/20200919/lekarstva-1577473050.html
https://ria.ru/20200518/1571625304.html
москва
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.
Территориальный орган Росздравнадзора
по Москве
и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает пресс-служба ведомства.
"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в рамках рассмотрения обращения гражданина возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Интернет Решения". Ведется административное расследование. На прошлой неделе проведен осмотр места осуществления деятельности организации. По сведениям гражданина, обратившегося с заявлением в Территориальный орган, через приложение "OZON.RU" его родственником был закуплен лекарственный препарат "Милдронат" (действующее вещество – мельдоний)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в чеке, представленном в территориальный орган заявителем, указано название сайта (ozon.ru) и юридического лица (ООО "Интернет Решения").
"В настоящее время установлено, что ООО "Интернет решения" осуществляет розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, не имея на это специального разрешения. Административное расследование продолжается. Рассматривается возможность составления протокола об административном нарушении по ч. 2 ст. 14.1 в отношении юридического лица. По решению суда организация может быть привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ряд организаций уже привлекался судом к административной ответственности по факту таких же нарушений.
Отмечается, что 28 мая были выданы первые в Российской Федерации разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. По состоянию на 19 октября Территориальным органом такие разрешения выданы уже 25 организациям.
При этом в ведомстве напомнили, что в случае двух и более нарушений правил дистанционной торговли лекарственными средствами, разрешение на торговлю могут отозвать.