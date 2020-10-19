Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/lekarstva-1580488511.html
В Москве расследуют случай онлайн-продажи лекарств без разрешения
Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:43
2020-10-19T14:43
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153263/05/1532630598_0:79:1500:923_1400x0_80_0_0_b419f3c56d1a6b70b07b4016256d0097.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Территориальный орган <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в чеке, представленном в территориальный орган заявителем, указано название сайта (ozon.ru) и юридического лица (ООО "Интернет Решения").Отмечается, что ранее ряд организаций уже привлекался судом к административной ответственности по факту таких же нарушений.Отмечается, что 28 мая были выданы первые в Российской Федерации разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. По состоянию на 19 октября Территориальным органом такие разрешения выданы уже 25 организациям.При этом в ведомстве напомнили, что в случае двух и более нарушений правил дистанционной торговли лекарственными средствами, разрешение на торговлю могут отозвать.
https://ria.ru/20200919/lekarstva-1577473050.html
https://ria.ru/20200518/1571625304.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/153263/05/1532630598_84:0:1417:1000_1400x0_80_0_0_8a701c55852706410caec5ea94e0ef58.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва

В Москве расследуют случай онлайн-продажи лекарств без разрешения

14:43 19.10.2020
 
© РИА Новости / Денис АбрамовСамолечение может быть не только не эффективно, но и опасно
Самолечение может быть не только не эффективно, но и опасно - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Денис Абрамов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает пресс-служба ведомства.
"Территориальным органом Росздравнадзора по Москве и Московской области в рамках рассмотрения обращения гражданина возбуждено дело об административном правонарушении в отношении ООО "Интернет Решения". Ведется административное расследование. На прошлой неделе проведен осмотр места осуществления деятельности организации. По сведениям гражданина, обратившегося с заявлением в Территориальный орган, через приложение "OZON.RU" его родственником был закуплен лекарственный препарат "Милдронат" (действующее вещество – мельдоний)", - говорится в сообщении.
Таблетки - РИА Новости, 1920, 19.09.2020
19 сентября, 08:11
За мошенничество с продажей лекарств могут ввести уголовное наказание
Отмечается, что в чеке, представленном в территориальный орган заявителем, указано название сайта (ozon.ru) и юридического лица (ООО "Интернет Решения").
"В настоящее время установлено, что ООО "Интернет решения" осуществляет розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом, не имея на это специального разрешения. Административное расследование продолжается. Рассматривается возможность составления протокола об административном нарушении по ч. 2 ст. 14.1 в отношении юридического лица. По решению суда организация может быть привлечена к административной ответственности в виде наложения административного штрафа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее ряд организаций уже привлекался судом к административной ответственности по факту таких же нарушений.
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 16:14
Утверждены правила выдачи разрешений на дистанционную продажу лекарств
Отмечается, что 28 мая были выданы первые в Российской Федерации разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. По состоянию на 19 октября Территориальным органом такие разрешения выданы уже 25 организациям.
При этом в ведомстве напомнили, что в случае двух и более нарушений правил дистанционной торговли лекарственными средствами, разрешение на торговлю могут отозвать.
 
Обсудить0
Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Москва
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния