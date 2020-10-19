https://ria.ru/20201019/lekarstva-1580488511.html

В Москве расследуют случай онлайн-продажи лекарств без разрешения

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:43

2020-10-19T14:43

2020-10-19T14:43

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

москва

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Территориальный орган <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзора</a> по <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области начал расследование по факту онлайн-торговли лекарствами без специального разрешения, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в чеке, представленном в территориальный орган заявителем, указано название сайта (ozon.ru) и юридического лица (ООО "Интернет Решения").Отмечается, что ранее ряд организаций уже привлекался судом к административной ответственности по факту таких же нарушений.Отмечается, что 28 мая были выданы первые в Российской Федерации разрешения на розничную торговлю лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом. По состоянию на 19 октября Территориальным органом такие разрешения выданы уже 25 организациям.При этом в ведомстве напомнили, что в случае двух и более нарушений правил дистанционной торговли лекарственными средствами, разрешение на торговлю могут отозвать.

https://ria.ru/20200919/lekarstva-1577473050.html

https://ria.ru/20200518/1571625304.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), москва