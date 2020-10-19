https://ria.ru/20201019/kvartiry-1580160622.html

"Азбука быта": на Алтае дети-инвалиды учатся сами готовить и стирать

"Азбука быта" – именно так называется программа, с помощью которой детям-инвалидам помогают интегрироваться в общество. Идею реализуют в Новоалтайстке, ее... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:00

2020-10-19T08:00

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> "Азбука быта" – именно так называется программа, с помощью которой детям-инвалидам помогают интегрироваться в общество. Идею реализуют в Новоалтайстке, ее главная задача – научить ребят простейшим бытовым вещам и самостоятельному удовлетворению жизненных потребностей.Для учебы созданы специальные тренировочные комнаты, сообщается на официальном сайте Алтайского края. Они оборудованы необходимой мебелью и бытовыми приборами, вся обстановка максимально приближена к обычным квартирам. Здесь есть электрическая плита, микроволновка, кухонный гарнитур, мультиварка, стиральная машина и другие бытовые приборы.На занятиях детей учат наводить порядок в квартире, ухаживать за вещами, готовить пищу, сервировать стол, а также организовывать свое свободное времяПолученные знания и умения дети при непосредственном участии родителей закрепляют в домашних условиях. Поэтому специалисты не только занимаются с детьми, но и ведут информационную работу с родителями.Программа "Азбука быта" рассчитана на участников с интеллектуальными, тяжелыми и множественными нарушениями развития в возрасте от 7 до 17 лет включительно. В течение двух месяцев двухчасовые занятия проводят в группе по пять человек один раз в неделю."Занятия настолько увлекательные и интересные, что даже не замечаем, как пролетает время. На современной кухне царит дружеская атмосфера, уютно, спокойно, по-домашнему. Специалист уже научил наших детей пользоваться современными бытовыми приборами, показал, например, как красиво сервировать стол для чаепития. Очень полезной была информация об этике поведения. Навыки, приобретенные на таких занятиях, в дальнейшем пригодятся нашим детям во взрослой жизни", – отметила Олеся Дыдина, мама одного из участников программы.

https://ria.ru/20200809/1575502964.html

https://ria.ru/20190506/1553156463.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости, алтайский край