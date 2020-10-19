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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20201019/kurs-1580475092.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 0,74 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,74 копейки - до 91,3115 рубля, курс доллара снизился на 4,03 копейки, до 77,9241... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:35
2020-10-19T13:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,74 копейки - до 91,3115 рубля, курс доллара снизился на 4,03 копейки, до 77,9241 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 1,89 копейки, составив 83,9484 рубля.
https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на вторник вырос на 0,74 копейки

13:35 19.10.2020
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,74 копейки - до 91,3115 рубля, курс доллара снизился на 4,03 копейки, до 77,9241 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 1,89 копейки, составив 83,9484 рубля.
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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