https://ria.ru/20201019/kurs-1580475092.html
Официальный курс евро на вторник вырос на 0,74 копейки
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,74 копейки - до 91,3115 рубля, курс доллара снизился на 4,03 копейки, до 77,9241... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:35
2020-10-19T13:35
2020-10-19T13:35
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579475672_0:127:2800:1703_1400x0_80_0_0_18c4493e815a71c4bff8767825db97fd.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 0,74 копейки - до 91,3115 рубля, курс доллара снизился на 4,03 копейки, до 77,9241 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась на 1,89 копейки, составив 83,9484 рубля.
https://ria.ru/20201013/rubl-1579471150.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579475672_375:0:2800:1819_1400x0_80_0_0_fb4950b51a2d4424f93b40a5f68018af.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика