Экспорт сельхозпродукции Кубани в 2021 году составит $2,7 миллиарда
КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Экспорт сельхозпродукции Краснодарского края составит в 2021 году 2,7 миллиарда долларов, сообщает администрация региона.
"В 2021 году запланировано выйти на уровень экспорта сельхозпродукции в 2,7 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что об укреплении агропромышленного комплекса (АПК), в том числе в рамках профильного нацпроекта, шла речь на краевом совещании под председательством главы края Вениамина Кондратьева.
По словам губернатора, сектору АПК отводится одна из ключевых ролей в экономике Кубани. Необходимо развивать инновационные технологии, производить и экспортировать конкурентоспособные, экологически чистые продукты, считает Кондратьев.
"Во главе угла по-прежнему стоит реализация национальных проектов, а именно развитие агроэкспорта и создание благоприятных условий для укрепления малого и среднего бизнеса на селе", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Как отметил вице-губернатор Андрей Коробка, чтобы достичь уровня экспорта сельхозпродукции в 2,7 миллиарда долларов в 2021 году, необходимо увеличить объемы производства, в первую очередь зерновых и технических культур, овощей. "Для этого продолжим проводить гидромелиоративные мероприятия. Засуха этого года показала острую необходимость водных ресурсов – мы едва спасли посевы риса. В 2021 году введем 4 тысячи гектаров мелиорируемых земель", – цитирует ведомство замруководителя региона.
Краевые власти также отмечают, что важным вопросом для аграриев является сбыт продукции. По словам вице-губернатора, один из таких каналов – онлайн-платформа для прямой продажи сельхозпродукции в торговые сети, предприятия санкура, бюджетные учреждения и оптовые рынки создан. По данным ведомства, на ней зарегистрировано уже более 5 тысяч производителей.