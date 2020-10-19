https://ria.ru/20201019/kuban-1580520625.html

Экспорт сельхозпродукции Кубани в 2021 году составит $2,7 миллиарда

Экспорт сельхозпродукции Краснодарского края составит в 2021 году 2,7 миллиарда долларов, сообщает администрация региона. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:09

2020-10-19T17:09

2020-10-19T17:09

краснодарский край

андрей коробка

вениамин кондратьев

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Экспорт сельхозпродукции <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> составит в 2021 году 2,7 миллиарда долларов, сообщает администрация региона.Уточняется, что об укреплении агропромышленного комплекса (АПК), в том числе в рамках профильного нацпроекта, шла речь на краевом совещании под председательством главы края <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамина Кондратьева</a>.По словам губернатора, сектору АПК отводится одна из ключевых ролей в экономике Кубани. Необходимо развивать инновационные технологии, производить и экспортировать конкурентоспособные, экологически чистые продукты, считает Кондратьев.Как отметил вице-губернатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Korobka/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Коробка</a>, чтобы достичь уровня экспорта сельхозпродукции в 2,7 миллиарда долларов в 2021 году, необходимо увеличить объемы производства, в первую очередь зерновых и технических культур, овощей. "Для этого продолжим проводить гидромелиоративные мероприятия. Засуха этого года показала острую необходимость водных ресурсов – мы едва спасли посевы риса. В 2021 году введем 4 тысячи гектаров мелиорируемых земель", – цитирует ведомство замруководителя региона.Краевые власти также отмечают, что важным вопросом для аграриев является сбыт продукции. По словам вице-губернатора, один из таких каналов – онлайн-платформа для прямой продажи сельхозпродукции в торговые сети, предприятия санкура, бюджетные учреждения и оптовые рынки создан. По данным ведомства, на ней зарегистрировано уже более 5 тысяч производителей.

https://realty.ria.ru/20201019/reforma-1580493543.html

https://ria.ru/20201019/maski-1580429220.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей коробка, вениамин кондратьев, экономика