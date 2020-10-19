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Краснодарский край
https://ria.ru/20201019/kuban-1580492318.html
Власти Кубани проведут реформу градостроительной политики края
Власти Краснодарского края проведут реформу градостроительной политики региона, к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, Геленджик и... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:01
2020-10-19T15:01
краснодарский край
вениамин кондратьев
новороссийск
горячий ключ
краснодарский край
общество
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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> проведут реформу градостроительной политики региона, к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджик</a> и Крымск, сообщил журналистам губернатор Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.Он уточнил, что до конца года к этой работе подключат Армавир, в 2021 году – <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, в 2022 году – Новороссийск.Он уточнил, что изменения произойдут во всех муниципалитетах в отдельности. "Нам нужны понятные и четкие правила "игры" на градостроительном поле. Именно поэтому готовим поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений", - добавил губернатор.Так, например, власти региона планируют установить минимальную площадь земельных участков под строительство гостиниц, отелей, санаториев. "Это позволит снизить плотность застройки, не допустить строительство объектов без благоустройства и озеленения. Изменения произойдут и в градостроительном кодексе края", - уточнил глава региона.
https://ria.ru/20201016/kuban-1580140852.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/lotereya-1579952546.html
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вениамин кондратьев, новороссийск, горячий ключ, краснодарский край, общество

Власти Кубани проведут реформу градостроительной политики края

15:01 19.10.2020
 
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяГлава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
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КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края проведут реформу градостроительной политики региона, к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, Геленджик и Крымск, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Мы проводим реформу градостроительной политики края. По сути, мы ее начали с формирования нового генплана Краснодара и ограничения застройки в 500-метровой зоне от моря. Сейчас к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, Геленджик, Крымск, Ейск, Тимашевск, по три поселения в Щербиновском и Темрюкском районах – по этим территориям уже заключены контракты", - сказал губернатор.
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Он уточнил, что до конца года к этой работе подключат Армавир, в 2021 году – Сочи, в 2022 году – Новороссийск.
"Приведение генпланов в порядок – это масштабная и нужная работа, которая идет при непосредственном участии жителей края, с учетом их мнения и потребностей. Нам необходимы качественные, современные и работоспособные генпланы. Для их подготовки нужны профессионалы высокого уровня и, конечно, это потребует вложений. Поэтому мы предусмотрели 200 миллионов рублей для муниципалитетов на корректировку генланов", - пояснил глава края.
Он уточнил, что изменения произойдут во всех муниципалитетах в отдельности. "Нам нужны понятные и четкие правила "игры" на градостроительном поле. Именно поэтому готовим поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений", - добавил губернатор.
Так, например, власти региона планируют установить минимальную площадь земельных участков под строительство гостиниц, отелей, санаториев. "Это позволит снизить плотность застройки, не допустить строительство объектов без благоустройства и озеленения. Изменения произойдут и в градостроительном кодексе края", - уточнил глава региона.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевНовороссийскГорячий КлючКраснодарский крайОбщество
 
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