Власти Кубани проведут реформу градостроительной политики края
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского краяГлава Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© Фото : пресс-служба губернатора Краснодарского края
КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости. Власти Краснодарского края проведут реформу градостроительной политики региона, к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, Геленджик и Крымск, сообщил журналистам губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.
"Мы проводим реформу градостроительной политики края. По сути, мы ее начали с формирования нового генплана Краснодара и ограничения застройки в 500-метровой зоне от моря. Сейчас к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, Геленджик, Крымск, Ейск, Тимашевск, по три поселения в Щербиновском и Темрюкском районах – по этим территориям уже заключены контракты", - сказал губернатор.
Он уточнил, что до конца года к этой работе подключат Армавир, в 2021 году – Сочи, в 2022 году – Новороссийск.
"Приведение генпланов в порядок – это масштабная и нужная работа, которая идет при непосредственном участии жителей края, с учетом их мнения и потребностей. Нам необходимы качественные, современные и работоспособные генпланы. Для их подготовки нужны профессионалы высокого уровня и, конечно, это потребует вложений. Поэтому мы предусмотрели 200 миллионов рублей для муниципалитетов на корректировку генланов", - пояснил глава края.
Он уточнил, что изменения произойдут во всех муниципалитетах в отдельности. "Нам нужны понятные и четкие правила "игры" на градостроительном поле. Именно поэтому готовим поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений", - добавил губернатор.
Так, например, власти региона планируют установить минимальную площадь земельных участков под строительство гостиниц, отелей, санаториев. "Это позволит снизить плотность застройки, не допустить строительство объектов без благоустройства и озеленения. Изменения произойдут и в градостроительном кодексе края", - уточнил глава региона.
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