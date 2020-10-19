https://ria.ru/20201019/kuban-1580492318.html

Власти Кубани проведут реформу градостроительной политики края

Власти Краснодарского края проведут реформу градостроительной политики региона, к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, Геленджик и... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T15:01

2020-10-19T15:01

2020-10-19T15:01

краснодарский край

вениамин кондратьев

новороссийск

горячий ключ

краснодарский край

общество

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<strong>КРАСНОДАР, 19 окт - РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a> проведут реформу градостроительной политики региона, к корректировке генпланов уже приступили Анапа, Горячий Ключ, <a href="http://ria.ru/location_Gelendzhik/" target="_blank" data-auto="true">Геленджик</a> и Крымск, сообщил журналистам губернатор Кубани <a href="http://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Вениамин Кондратьев</a>.Он уточнил, что до конца года к этой работе подключат Армавир, в 2021 году – <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>, в 2022 году – Новороссийск.Он уточнил, что изменения произойдут во всех муниципалитетах в отдельности. "Нам нужны понятные и четкие правила "игры" на градостроительном поле. Именно поэтому готовим поправки в краевой закон об основах регулирования земельных отношений", - добавил губернатор.Так, например, власти региона планируют установить минимальную площадь земельных участков под строительство гостиниц, отелей, санаториев. "Это позволит снизить плотность застройки, не допустить строительство объектов без благоустройства и озеленения. Изменения произойдут и в градостроительном кодексе края", - уточнил глава региона.

https://ria.ru/20201016/kuban-1580140852.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/lotereya-1579952546.html

новороссийск

горячий ключ

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, новороссийск, горячий ключ, краснодарский край, общество