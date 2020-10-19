https://ria.ru/20201019/ks-1580476794.html

В Кремле заявили о продолжении обсуждения законопроекта о КС

Обсуждение президентского законопроекта о Конституционном суде продолжается, о реакции президента на поправки к документу можно будет говорить, когда он примет... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:42

2020-10-19T13:42

2020-10-19T13:42

голосование по поправкам в конституцию

госдума рф

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Обсуждение президентского законопроекта о Конституционном суде продолжается, о реакции президента на поправки к документу можно будет говорить, когда он примет окончательный вид, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на прошлой неделе приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ, в частности, одобрила поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ".Пока сформулированной позиции по этому вопросу нет, подчеркнул представитель Кремля."Я пока не могу сказать о какой-то сформулированной позиции. У тех, кто это предлагает, есть своя аргументация. Если эта аргументация покажется убедительной, это одно дело, если нет - другое, но еще раз повторяю, обсуждения продолжаются", - отметил Песков.Судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

https://ria.ru/20201017/dogovory-1580312209.html

https://ria.ru/20201017/sudi-1580297631.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика