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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20201019/ks-1580476794.html
В Кремле заявили о продолжении обсуждения законопроекта о КС
Обсуждение президентского законопроекта о Конституционном суде продолжается, о реакции президента на поправки к документу можно будет говорить, когда он примет... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:42
2020-10-19T13:42
голосование по поправкам в конституцию
госдума рф
дмитрий песков
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Обсуждение президентского законопроекта о Конституционном суде продолжается, о реакции президента на поправки к документу можно будет говорить, когда он примет окончательный вид, заявил пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> на прошлой неделе приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ, в частности, одобрила поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ".Пока сформулированной позиции по этому вопросу нет, подчеркнул представитель Кремля."Я пока не могу сказать о какой-то сформулированной позиции. У тех, кто это предлагает, есть своя аргументация. Если эта аргументация покажется убедительной, это одно дело, если нет - другое, но еще раз повторяю, обсуждения продолжаются", - отметил Песков.Судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
https://ria.ru/20201017/dogovory-1580312209.html
https://ria.ru/20201017/sudi-1580297631.html
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госдума рф, дмитрий песков, владимир путин, политика

В Кремле заявили о продолжении обсуждения законопроекта о КС

13:42 19.10.2020
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Обсуждение президентского законопроекта о Конституционном суде продолжается, о реакции президента на поправки к документу можно будет говорить, когда он примет окончательный вид, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ, в частности, одобрила поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ".
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"Идут обсуждения, сейчас я не могу ответить на этот вопрос, когда это примет окончательный вид, тогда можно будет говорить о реакции президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли готов президент подписать закон о Конституционном суде, если он будет содержать положение о том, что особое мнение судьи КС не подлежит опубликованию.
Пока сформулированной позиции по этому вопросу нет, подчеркнул представитель Кремля.
"Я пока не могу сказать о какой-то сформулированной позиции. У тех, кто это предлагает, есть своя аргументация. Если эта аргументация покажется убедительной, это одно дело, если нет - другое, но еще раз повторяю, обсуждения продолжаются", - отметил Песков.
Судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
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Голосование по поправкам в КонституциюГосдума РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
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