В Кремле заявили о продолжении обсуждения законопроекта о КС
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Обсуждение президентского законопроекта о Конституционном суде продолжается, о реакции президента на поправки к документу можно будет говорить, когда он примет окончательный вид, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Госдума на прошлой неделе приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ, в частности, одобрила поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ".
"Идут обсуждения, сейчас я не могу ответить на этот вопрос, когда это примет окончательный вид, тогда можно будет говорить о реакции президента", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, будет ли готов президент подписать закон о Конституционном суде, если он будет содержать положение о том, что особое мнение судьи КС не подлежит опубликованию.
Пока сформулированной позиции по этому вопросу нет, подчеркнул представитель Кремля.
"Я пока не могу сказать о какой-то сформулированной позиции. У тех, кто это предлагает, есть своя аргументация. Если эта аргументация покажется убедительной, это одно дело, если нет - другое, но еще раз повторяю, обсуждения продолжаются", - отметил Песков.
Судьям Конституционного суда могут запретить в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.