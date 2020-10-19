Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/krym-1580459173.html
"Белорусы Крыма" оценили идею экс-посла Украины о "возврате" полуострова
План экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через Белоруссию вызывает только смех, заявил глава крымской региональной... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:25
2020-10-19T15:30
роман чегринец
роман бессмертный
белоруссия
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:0:2476:1393_1400x0_80_0_0_8504155772a415baec2d0825e08a3bdd.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости.</strong> План экс-посла <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> вызывает только смех, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" <a href="http://ria.ru/person_roman-chegrinets/" target="_blank" data-auto="true">Роман Чегринец</a>.Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".По его словам, подобные высказывания еще раз показывают, что будущее Белоруссии только вместе с Россией."Уже нет времени на споры. Пора признавать Крым и строить по-настоящему Союзное государство", — сказал Чегринец.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580432399.html
Крым они уже вернули, осталось вернуть Одессу и Аляску
109
Не надо реагировать на больных.
84
15
белоруссия
республика крым
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:0:2268:1700_1400x0_80_0_0_e3b5c92cbb4fd2dc9d55c13a1ecba144.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
роман чегринец, роман бессмертный, белоруссия, республика крым, украина, в мире

"Белорусы Крыма" оценили идею экс-посла Украины о "возврате" полуострова

12:25 19.10.2020 (обновлено: 15:30 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. План экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через Белоруссию вызывает только смех, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".

"Это не более чем мечты национально озабоченных украинских политиков о "великой Украине", ничем не подкрепленные и вызывающие только смех, ну и, естественно, желание очередного "сбитого летчика" напомнить о себе", — сказал РИА Новости Чегринец.

По его словам, подобные высказывания еще раз показывают, что будущее Белоруссии только вместе с Россией.
"Уже нет времени на споры. Пора признавать Крым и строить по-настоящему Союзное государство", — сказал Чегринец.
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 10:37Сказано в эфире
Политолог: "вернуть" Крым через Белоруссию? А почему не через Гондурас?Украинский экс-посол Роман Бессмертный предложил "вернуть" Крым через Белоруссию. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.
 
Обсудить15
Роман ЧегринецРоман БессмертныйБелоруссияРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния