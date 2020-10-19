https://ria.ru/20201019/krym-1580459173.html

"Белорусы Крыма" оценили идею экс-посла Украины о "возврате" полуострова

План экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через Белоруссию вызывает только смех, заявил глава крымской региональной... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:25

2020-10-19T12:25

2020-10-19T15:30

роман чегринец

роман бессмертный

белоруссия

республика крым

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155647/71/1556477160_0:0:2476:1393_1400x0_80_0_0_8504155772a415baec2d0825e08a3bdd.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости.</strong> План экс-посла <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a> вызывает только смех, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" <a href="http://ria.ru/person_roman-chegrinets/" target="_blank" data-auto="true">Роман Чегринец</a>.Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".По его словам, подобные высказывания еще раз показывают, что будущее Белоруссии только вместе с Россией."Уже нет времени на споры. Пора признавать Крым и строить по-настоящему Союзное государство", — сказал Чегринец.

https://radiosputnik.ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580432399.html

Мария Раневская Крым они уже вернули, осталось вернуть Одессу и Аляску 109

Степан Краснов Не надо реагировать на больных. 84

15

белоруссия

республика крым

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман чегринец, роман бессмертный, белоруссия, республика крым, украина, в мире