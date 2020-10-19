"Белорусы Крыма" оценили идею экс-посла Украины о "возврате" полуострова
12:25 19.10.2020 (обновлено: 15:30 19.10.2020)
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости. План экс-посла Украины в Минске Романа Бессмертного по "возвращению" Крыма через Белоруссию вызывает только смех, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец.
Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".
"Это не более чем мечты национально озабоченных украинских политиков о "великой Украине", ничем не подкрепленные и вызывающие только смех, ну и, естественно, желание очередного "сбитого летчика" напомнить о себе", — сказал РИА Новости Чегринец.
По его словам, подобные высказывания еще раз показывают, что будущее Белоруссии только вместе с Россией.
"Уже нет времени на споры. Пора признавать Крым и строить по-настоящему Союзное государство", — сказал Чегринец.
Вчера, 10:37Сказано в эфиреПолитолог: "вернуть" Крым через Белоруссию? А почему не через Гондурас?Украинский экс-посол Роман Бессмертный предложил "вернуть" Крым через Белоруссию. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.