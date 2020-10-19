В ГД оценили предложенный украинским экс-послом путь "возвращения" Крыма
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости, Федор Дмитриев. Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный предлагает не просто неосуществимые, а по-настоящему фантастические пути "возвращения" Крыма через Белоруссию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".
Вчера, 10:37Сказано в эфиреПолитолог: "вернуть" Крым через Белоруссию? А почему не через Гондурас?Украинский экс-посол Роман Бессмертный предложил "вернуть" Крым через Белоруссию. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.
"Почему через Белоруссию, а не через Канаду, например, - там украинская община ещё больше? Да и в Новой Зеландии живут украинцы. Есть только одно "но" - тем украинцам глубоко безразличны амбиции официального Киева, и в странах, где проживают, они ведут себя тише воды, чтобы не иметь проблем с законом. Так что не на тех делает ставку экс-дипломат, хотя, если честно, какой из него дипломат: сначала драл глотку на майдане, потом с плакатами танцевал - в итоге в МИДе должность получил, а сегодня стал "пустышкой". Вот сейчас и несёт всякую ахинею на телевидении про то, как вернуть Крым, в надежде, что для такого патриота тёплое местечко в каком-то ведомстве подберут", - заявил Бальбек.
Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны экс-лидеров майдана демонстрируют их полное невежество в вопросах настроения крымчан и реальной ситуации на полуострове.
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