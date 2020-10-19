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https://ria.ru/20201019/krym-1580439135.html
В ГД оценили предложенный украинским экс-послом путь "возвращения" Крыма
Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный предлагает не просто неосуществимые, а по-настоящему фантастические пути "возвращения" Крыма через Белоруссию,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:04
2020-10-19T11:04
руслан бальбек
роман бессмертный
белоруссия
республика крым
украина
в мире
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<strong>СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости, Федор Дмитриев.</strong> Бывший посол <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Bessmertnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Роман Бессмертный</a> предлагает не просто неосуществимые, а по-настоящему фантастические пути "возвращения" Крыма через <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссию</a>, заявил РИА Новости депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> от Крымского региона <a href="http://ria.ru/person_Ruslan_Balbek/" target="_blank" data-auto="true">Руслан Бальбек</a>.Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне"."Почему через Белоруссию, а не через Канаду, например, - там украинская община ещё больше? Да и в Новой Зеландии живут украинцы. Есть только одно "но" - тем украинцам глубоко безразличны амбиции официального <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киева</a>, и в странах, где проживают, они ведут себя тише воды, чтобы не иметь проблем с законом. Так что не на тех делает ставку экс-дипломат, хотя, если честно, какой из него дипломат: сначала драл глотку на майдане, потом с плакатами танцевал - в итоге в МИДе должность получил, а сегодня стал "пустышкой". Вот сейчас и несёт всякую ахинею на телевидении про то, как вернуть Крым, в надежде, что для такого патриота тёплое местечко в каком-то ведомстве подберут", - заявил Бальбек.Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны экс-лидеров майдана демонстрируют их полное невежество в вопросах настроения крымчан и реальной ситуации на полуострове.
https://radiosputnik.ria.ru/20201019/bessmertnyy-1580432399.html
https://ria.ru/20200820/zelenskiy-1576069586.html
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белоруссия
республика крым
украина
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руслан бальбек, роман бессмертный, белоруссия, республика крым, украина, в мире

В ГД оценили предложенный украинским экс-послом путь "возвращения" Крыма

11:04 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим БлиновСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 окт - РИА Новости, Федор Дмитриев. Бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный предлагает не просто неосуществимые, а по-настоящему фантастические пути "возвращения" Крыма через Белоруссию, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек.
Ранее Бессмертный заявил в эфире телеканала "Прямой", что Украина может вернуть Крым через Белоруссию. Он отметил, что в Белоруссии проживают почти полмиллиона этнических украинцев и "там есть целые районы и регионы, которые населены украинцами". Как полагает экс-посол, "нужно осознание амбиций не только внутри государства, но и вовне".
Кандидат в президенты Украины Роман Бессмертный во время пресс-конференции в Киеве. 13 февраля 2019 - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 10:37Сказано в эфире
Политолог: "вернуть" Крым через Белоруссию? А почему не через Гондурас?Украинский экс-посол Роман Бессмертный предложил "вернуть" Крым через Белоруссию. В эфире радио Sputnik заявление прокомментировал исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.
"Почему через Белоруссию, а не через Канаду, например, - там украинская община ещё больше? Да и в Новой Зеландии живут украинцы. Есть только одно "но" - тем украинцам глубоко безразличны амбиции официального Киева, и в странах, где проживают, они ведут себя тише воды, чтобы не иметь проблем с законом. Так что не на тех делает ставку экс-дипломат, хотя, если честно, какой из него дипломат: сначала драл глотку на майдане, потом с плакатами танцевал - в итоге в МИДе должность получил, а сегодня стал "пустышкой". Вот сейчас и несёт всякую ахинею на телевидении про то, как вернуть Крым, в надежде, что для такого патриота тёплое местечко в каком-то ведомстве подберут", - заявил Бальбек.
Он подчеркнул, что подобные заявления со стороны экс-лидеров майдана демонстрируют их полное невежество в вопросах настроения крымчан и реальной ситуации на полуострове.
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
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Руслан БальбекРоман БессмертныйБелоруссияРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
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