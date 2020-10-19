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https://ria.ru/20201019/krym-1580434196.html
В Крыму туристы на Mercedes застряли в пересохшем водохранилище
Туристы на автомобиле застряли у берегов пересохшего водохранилища в Белогорском районе Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:53
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туризм
туризм
новости - туризм
сергей шахов
белогорский район
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Туристы на автомобиле застряли у берегов пересохшего водохранилища в <a href="http://ria.ru/location_Belogorskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белогорском районе</a> Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHakhov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шахов</a>.По его словам, Mercedes застрял в грязи и самостоятельно продолжать движение не мог.Министр подчеркнул, что с туристами проведена разъяснительная и профилактическая беседа.
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туризм, новости - туризм, сергей шахов, белогорский район, происшествия

В Крыму туристы на Mercedes застряли в пересохшем водохранилище

12:53 19.10.2020 (обновлено: 12:54 19.10.2020)
 
© Фото : МЧС Республики КрымАвтомобиль "Mercedes", застрявший в грязи в районе Белогорского водохранилища "Тайган" в Крыму
Автомобиль Mercedes, застрявший в грязи в районе Белогорского водохранилища Тайган в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Туристы на автомобиле застряли у берегов пересохшего водохранилища в Белогорском районе Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
По его словам, Mercedes застрял в грязи и самостоятельно продолжать движение не мог.
"В автомобиле находилась супружеская пара с несовершеннолетним ребенком 2017 года рождения. По прибытии спасатели с использованием лебедки и такелажного снаряжения эвакуировали автомобиль со сложного участка рельефа в безопасное место. Пострадавшие в медицинской помощи не нуждались", - сказал журналистам Шахов.
Министр подчеркнул, что с туристами проведена разъяснительная и профилактическая беседа.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмСергей ШаховБелогорский районПроисшествия
 
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