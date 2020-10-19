https://ria.ru/20201019/krym-1580434196.html

В Крыму туристы на Mercedes застряли в пересохшем водохранилище

Туристы на автомобиле застряли у берегов пересохшего водохранилища в Белогорском районе Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:53

2020-10-19T12:53

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сергей шахов

белогорский район

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости.</strong> Туристы на автомобиле застряли у берегов пересохшего водохранилища в <a href="http://ria.ru/location_Belogorskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Белогорском районе</a> Крыма, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHakhov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шахов</a>.По его словам, Mercedes застрял в грязи и самостоятельно продолжать движение не мог.Министр подчеркнул, что с туристами проведена разъяснительная и профилактическая беседа.

https://ria.ru/20201015/slepye-1579839563.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, сергей шахов, белогорский район, происшествия