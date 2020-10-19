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На сибиряка завели дело после того, как его жена увезла любовницу в лес
Житель Эвенкии пойдет под суд за связь с несовершеннолетней, о преступлении правоохранители узнали после того, как его жена вывезла любовницу в лес, где... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:01
2020-10-19T13:01
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Житель Эвенкии пойдет под суд за связь с несовершеннолетней, о преступлении правоохранители узнали после того, как его жена вывезла любовницу в лес, где выпытывала у нее подробности измены своего супруга, сообщает пресс-служба управления <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> по <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Красноярскому краю</a> и Хакасии."По предварительной версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней девушкой, которой на момент начала их отношений было 15 лет. О данном преступлении правоохранительным органам стало известно после того, как мама подростка обратилась в полицию с заявлением о похищении и незаконном удержании ее несовершеннолетней дочери тремя жительницами поселка. Они увезли девушку на машине в лесной массив и там пытались выяснить обстоятельства встреч несовершеннолетней с мужем одной из них", - говорится в сообщении.Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Тура, который обвиняется в том, что занимался сексом с не достигшей 16-летия девушкой. В ходе расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, он полностью признал свою вину.В ряде СМИ утверждается, что подруги и жена любовника издевались над девушкой в лесу.
https://ria.ru/20201014/svadba-1579795669.html
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красноярский край
РИА Новости
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следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, происшествия

На сибиряка завели дело после того, как его жена увезла любовницу в лес

13:01 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 19 окт - РИА Новости. Житель Эвенкии пойдет под суд за связь с несовершеннолетней, о преступлении правоохранители узнали после того, как его жена вывезла любовницу в лес, где выпытывала у нее подробности измены своего супруга, сообщает пресс-служба управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.
"По предварительной версии следствия, в период с 2018 по 2020 год обвиняемый неоднократно вступал в половую связь с несовершеннолетней девушкой, которой на момент начала их отношений было 15 лет. О данном преступлении правоохранительным органам стало известно после того, как мама подростка обратилась в полицию с заявлением о похищении и незаконном удержании ее несовершеннолетней дочери тремя жительницами поселка. Они увезли девушку на машине в лесной массив и там пытались выяснить обстоятельства встреч несовершеннолетней с мужем одной из них", - говорится в сообщении.
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя поселка Тура, который обвиняется в том, что занимался сексом с не достигшей 16-летия девушкой. В ходе расследования уголовного дела обвиняемому была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, он полностью признал свою вину.
В ряде СМИ утверждается, что подруги и жена любовника издевались над девушкой в лесу.
Свадьба - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 16:07
Жена случайно попала на свадьбу своего супруга с любовницей
 
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Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайПроисшествия
 
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