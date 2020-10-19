Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку
© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
© Фото : пресс-служба ВНИРО
МАГАДАН, 19 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магадана и поселка Ола в 40 километрах от него спасли шестиметровую косатку, которую выбросило волной на берег, операция длилась несколько часов, рассказал РИА Новости один из ее участников Александр Фомичев.
Косатка – это морское млекопитающее из отряда китообразных. В длину она достигает восьми метров и набирает до пяти с половиной тонн веса.
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"Мы с друзьями пытались своими силами вытолкнуть ее в море. Но косатка была метров шесть в длину и примерно с тонну весом. Я попросил сестру через социальные сети созвать людей на помощь. И веревками, и колесом резиновым толкали, чтобы ее не поранить. И выдумывали все на ходу, потому что в такой ситуации никто не был. Я точно не был готов. В итоге волна успокоилась, мы ее немножко направили, оттолкнули, и она - раз - и сама поплыла", - рассказал Фомичев.