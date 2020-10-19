Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку

"Мы с друзьями пытались своими силами вытолкнуть ее в море. Но косатка была метров шесть в длину и примерно с тонну весом. Я попросил сестру через социальные сети созвать людей на помощь. И веревками, и колесом резиновым толкали, чтобы ее не поранить. И выдумывали все на ходу, потому что в такой ситуации никто не был. Я точно не был готов. В итоге волна успокоилась, мы ее немножко направили, оттолкнули, и она - раз - и сама поплыла", - рассказал Фомичев.