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Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку
Жители Магадана и поселка Ола в 40 километрах от него спасли шестиметровую косатку, которую выбросило волной на берег, операция длилась несколько часов,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:30
2020-10-19T11:30
магадан
происшествия
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<strong>МАГАДАН, 19 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова.</strong> Жители <a href="http://ria.ru/location_Magadan/" target="_blank" data-auto="true">Магадана</a> и поселка Ола в 40 километрах от него спасли шестиметровую косатку, которую выбросило волной на берег, операция длилась несколько часов, рассказал РИА Новости один из ее участников Александр Фомичев.Косатка – это морское млекопитающее из отряда китообразных. В длину она достигает восьми метров и набирает до пяти с половиной тонн веса.
https://ria.ru/20201012/kamchatka-1579446036.html
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магадан, происшествия

Жители Магаданской области спасли шестиметровую косатку

11:30 19.10.2020
 
© Фото : пресс-служба ВНИРОСпециалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя
Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского из бухты Средняя - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Фото : пресс-служба ВНИРО
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 19 окт - РИА Новости, Людмила Щербакова. Жители Магадана и поселка Ола в 40 километрах от него спасли шестиметровую косатку, которую выбросило волной на берег, операция длилась несколько часов, рассказал РИА Новости один из ее участников Александр Фомичев.
Косатка – это морское млекопитающее из отряда китообразных. В длину она достигает восьми метров и набирает до пяти с половиной тонн веса.
Ракушки на берегу Авачинского залива в Камчатском крае. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 12.10.2020
12 октября, 17:01
В РАН объяснили резонанс из-за гибели морских животных на Камчатке
"Мы с друзьями пытались своими силами вытолкнуть ее в море. Но косатка была метров шесть в длину и примерно с тонну весом. Я попросил сестру через социальные сети созвать людей на помощь. И веревками, и колесом резиновым толкали, чтобы ее не поранить. И выдумывали все на ходу, потому что в такой ситуации никто не был. Я точно не был готов. В итоге волна успокоилась, мы ее немножко направили, оттолкнули, и она - раз - и сама поплыла", - рассказал Фомичев.
 
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