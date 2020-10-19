Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1587992945.html
Более 770 допкоек развернут в Самарской области для пациентов с COVID-19
Более 770 допкоек развернут в Самарской области для пациентов с COVID-19
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Самарской области в течение месяца будет увеличен на 770 мест, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:55
2020-12-07T12:17
коронавирус в россии
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:93:1600:993_1400x0_80_0_0_9e6af4654bb7d5e20b07546a91895772.jpg
САМАРА, 19 окт – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Самарской области в течение месяца будет увеличен на 770 мест, сообщает пресс-служба правительства региона.На сегодняшний день в Самарской области развернута 5521 койка для больных COVID-19. Только на прошлой неделе по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова коечный фонд был увеличен на 680 мест."Продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда. В течение месяца будет создан резерв в 770 дополнительных мест", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации пресс-службы, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации на базе санатория "Можайский" центра для реабилитации пациентов с внебольничной пневмонией.Всего с начала пандемии в Самарской области подтверждено 14 134 случая заражения коронавирусом, 11 043 человека выздоровели, 231 скончался.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/samara-1579856986.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_77:0:1524:1085_1400x0_80_0_0_daac00b51b043b2f7ccce81497a238bb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, самарская область

Более 770 допкоек развернут в Самарской области для пациентов с COVID-19

18:55 19.10.2020 (обновлено: 12:17 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве
Медицинские работники в коронавирусном стационаре, открытом на базе госпиталя медсанчасти МВД России по Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
САМАРА, 19 окт – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Самарской области в течение месяца будет увеличен на 770 мест, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день в Самарской области развернута 5521 койка для больных COVID-19. Только на прошлой неделе по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова коечный фонд был увеличен на 680 мест.
Обследование на коронавирус жителей Владивостока - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 21:57
В Самаре усилят действующие меры против коронавируса
"Продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда. В течение месяца будет создан резерв в 770 дополнительных мест", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации на базе санатория "Можайский" центра для реабилитации пациентов с внебольничной пневмонией.
Всего с начала пандемии в Самарской области подтверждено 14 134 случая заражения коронавирусом, 11 043 человека выздоровели, 231 скончался.
 
Коронавирус в РоссииСамарская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:28Концентрация хлора в бассейне в Астрахани превысила норму в 25 раз
13:28Космонавт рассказал о "контрабанде" на МКС
13:27В калининградском психоневрологическом интернате выявили вспышку COVID-19
13:25Слуцкий считает, что США при Байдене продлят СНВ-3 и вернутся к СВПД
13:22В Совете Европы призвали Госдуму воздержаться от принятия закона об НКО
13:19На "Балтийском заводе" заложат новый атомный ледокол "Чукотка"
13:19Эксперты рассказали, где можно встретить Новый год в ресторане
13:17В Кремле оценили отношения с США
13:15На Урале суд смягчил наказание осужденному за убийство жены фотографу
13:14"Вертолеты России" обвинили Украину в незаконном ремонте афганских Ми-17
13:13Песков ответил на вопрос о Госсовете по вопросам школьного образования
13:11Минпросвещения поддержит Экодиктант в 2021 году
13:10В Кремле прокомментировали задержание журналистов НТВ в Турции
13:09Чувашия сделает 31 декабря выходным днем
13:08Путин не планирует встречу с немецкими парламентариями
13:08В Москве уволили полицейского, выстрелившего в ребенка
13:07Путин встретится с главой Конституционного суда
13:07В Подмосковье связали рост случаев COVID-19 с увеличением тестирования
13:06В Кремле не знают о похоронах в Чечне убийцы учителя во Франции
13:06Волгоградская область объявила 31 декабря выходным днем
Лента новостейМолния