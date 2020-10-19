https://ria.ru/20201019/koronavirus-1587992945.html
Более 770 допкоек развернут в Самарской области для пациентов с COVID-19
Более 770 допкоек развернут в Самарской области для пациентов с COVID-19
Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Самарской области в течение месяца будет увеличен на 770 мест, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T18:55
2020-10-19T18:55
2020-12-07T12:17
коронавирус в россии
самарская область
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САМАРА, 19 окт – РИА Новости. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Самарской области в течение месяца будет увеличен на 770 мест, сообщает пресс-служба правительства региона.На сегодняшний день в Самарской области развернута 5521 койка для больных COVID-19. Только на прошлой неделе по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова коечный фонд был увеличен на 680 мест."Продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда. В течение месяца будет создан резерв в 770 дополнительных мест", - говорится в сообщении.Кроме того, по информации пресс-службы, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации на базе санатория "Можайский" центра для реабилитации пациентов с внебольничной пневмонией.Всего с начала пандемии в Самарской области подтверждено 14 134 случая заражения коронавирусом, 11 043 человека выздоровели, 231 скончался.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/samara-1579856986.html
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коронавирус в россии, самарская область
САМАРА, 19 окт – РИА Новости
. Коечный фонд для пациентов с коронавирусом
в Самарской области в течение месяца будет увеличен на 770 мест, сообщает пресс-служба правительства региона.
На сегодняшний день в Самарской области развернута 5521 койка для больных COVID-19. Только на прошлой неделе по поручению губернатора региона Дмитрия Азарова коечный фонд был увеличен на 680 мест.
"Продолжается работа по созданию дополнительного коечного фонда. В течение месяца будет создан резерв в 770 дополнительных мест", - говорится в сообщении.
Кроме того, по информации пресс-службы, в настоящее время прорабатывается вопрос об организации на базе санатория "Можайский" центра для реабилитации пациентов с внебольничной пневмонией.
Всего с начала пандемии в Самарской области подтверждено 14 134 случая заражения коронавирусом, 11 043 человека выздоровели, 231 скончался.