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https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580544613.html
Ученые рассказали о долгосрочных последствиях заражения коронавирусом
Большая часть перенесших заражение COVID-19 испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев, у них нарушаются когнитивные функции,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:21
2020-10-19T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
оксфордский университет
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<strong>ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Большая часть перенесших заражение COVID-19 испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев, у них нарушаются когнитивные функции, свидетельствуют данные исследования <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a>.В исследовании приняли участие 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19. Участниками стали также 30 добровольцев - местных жителей, из которых исследователи сформировали контрольную группу. Все подопытные прошли процедуру магнитно-резонансной томографии мозга, легких, сердца, печени и почек. Им были сделаны спирометрия для диагностики функции легких и тесты на сердечные функции. Ученые приняли во внимание вредные привычки участников, индекс массы тела, образ жизни и психическое здоровье.Томография также установила тканевые изменения в частях мозга, у пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций. Способность переболевших выдерживать физические нагрузки была значительно снижена, что объяснялось сочетанием постоянной усталости и патологией легких.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, оксфордский университет

Ученые рассказали о долгосрочных последствиях заражения коронавирусом

19:21 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСитуация в городах России в связи с коронавирусом
Ситуация в городах России в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов. Большая часть перенесших заражение COVID-19 испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев, у них нарушаются когнитивные функции, свидетельствуют данные исследования Оксфордского университета.

"Предварительные данные исследования долгосрочных последствий заражения COVID-19 говорят, что выписанные из больницы пациенты продолжают испытывать одышку, усталость, беспокойство и депрессию через два-три месяца после заражения вирусом. Ученые Оксфордского университета также обнаружили с помощью МРТ аномалии во многих органах у переболевших коронавирусом пациентов и считают, что это может быть обусловлено возникшим из-за COVID-19 длительным или хроническим заболеванием", - говорится в опубликованном в понедельник докладе.

В исследовании приняли участие 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19. Участниками стали также 30 добровольцев - местных жителей, из которых исследователи сформировали контрольную группу. Все подопытные прошли процедуру магнитно-резонансной томографии мозга, легких, сердца, печени и почек. Им были сделаны спирометрия для диагностики функции легких и тесты на сердечные функции. Ученые приняли во внимание вредные привычки участников, индекс массы тела, образ жизни и психическое здоровье.

"Исследование показало, что в течение двух-трех месяцев с начала заболевания 64% пациентов испытывали постоянную одышку, а 55% жаловались на постоянное чувство усталости. Аномалии в тканях легких были отмечены у 60% заразившихся COVID-19, в почках - у 29%, в сердце - у 26% и в печени - у 10%. Отклонения в органах были даже у пациентов, которые перенесли заболевание не в критической форме", - говорится в исследовании.

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Томография также установила тканевые изменения в частях мозга, у пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций. Способность переболевших выдерживать физические нагрузки была значительно снижена, что объяснялось сочетанием постоянной усталости и патологией легких.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОксфордский университет
 
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