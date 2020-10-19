https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580544613.html
Ученые рассказали о долгосрочных последствиях заражения коронавирусом
Большая часть перенесших заражение COVID-19 испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев, у них нарушаются когнитивные функции,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:21
2020-10-19T19:21
2020-10-19T19:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
оксфордский университет
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<strong>ЛОНДОН, 19 окт - РИА Новости, Денис Ворошилов.</strong> Большая часть перенесших заражение COVID-19 испытывает проблемы с самочувствием в течение двух-трех последующих месяцев, у них нарушаются когнитивные функции, свидетельствуют данные исследования <a href="http://ria.ru/organization_Oksfordskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Оксфордского университета</a>.В исследовании приняли участие 58 пациентов с разным течением заболевания после лабораторного подтверждения заражением COVID-19. Участниками стали также 30 добровольцев - местных жителей, из которых исследователи сформировали контрольную группу. Все подопытные прошли процедуру магнитно-резонансной томографии мозга, легких, сердца, печени и почек. Им были сделаны спирометрия для диагностики функции легких и тесты на сердечные функции. Ученые приняли во внимание вредные привычки участников, индекс массы тела, образ жизни и психическое здоровье.Томография также установила тканевые изменения в частях мозга, у пациентов наблюдалось нарушение когнитивных функций. Способность переболевших выдерживать физические нагрузки была значительно снижена, что объяснялось сочетанием постоянной усталости и патологией легких.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, оксфордский университет