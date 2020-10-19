https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580543580.html
В России не выявили принципиально новых штаммов коронавируса
Штаммов коронавируса, которые разительно отличались бы от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:17
2020-10-19T19:17
2020-10-19T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Штаммов коронавируса, которые разительно отличались бы от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что норвежские медики обнаружили новую для королевства разновидность <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, которая, по их данным, ранее нигде не встречалась."На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах", — говорится в сообщении.Последовательности генома нового вируса еще не опубликованы, поэтому сложно сказать, насколько данный вариант вируса может отличаться от прочих, уточнили в пресс-службе.В целом интенсивность накопления мутаций у SARS-CoV-2 относительно невысока: вирус с геномом длиной более 29900 нуклеотидов накапливает лишь около двух точечных замен в месяц, пояснили в пресс-службе."В России на регулярной основе ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, ежемесячно расшифровывают полностью более 150 геномов — получаемые данные используются для анализа актуальности диагностических тест-систем", — отметили в ведомстве. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/uyazvimost-1580520300.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество