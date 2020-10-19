Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580543580.html
В России не выявили принципиально новых штаммов коронавируса
Штаммов коронавируса, которые разительно отличались бы от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:17
2020-10-19T19:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580170891_0:0:3178:1789_1400x0_80_0_0_bb73601e5fe56d443cc594fa8627aa45.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Штаммов коронавируса, которые разительно отличались бы от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено, сообщила пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a>.Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что норвежские медики обнаружили новую для королевства разновидность <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a>, которая, по их данным, ранее нигде не встречалась."На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах", — говорится в сообщении.Последовательности генома нового вируса еще не опубликованы, поэтому сложно сказать, насколько данный вариант вируса может отличаться от прочих, уточнили в пресс-службе.В целом интенсивность накопления мутаций у SARS-CoV-2 относительно невысока: вирус с геномом длиной более 29900 нуклеотидов накапливает лишь около двух точечных замен в месяц, пояснили в пресс-службе."В России на регулярной основе ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, ежемесячно расшифровывают полностью более 150 геномов — получаемые данные используются для анализа актуальности диагностических тест-систем", — отметили в ведомстве. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/uyazvimost-1580520300.html
https://ria.ru/20200924/koronavirus-1577684607.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/10/1580170891_380:0:3111:2048_1400x0_80_0_0_24b1bc705898a499d35e7cf67b37815f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В России не выявили принципиально новых штаммов коронавируса

19:17 19.10.2020 (обновлено: 19:40 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкУчёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса
Учёные Крымского федерального университета разработали новую вакцину от коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Штаммов коронавируса, которые разительно отличались бы от уже известных вариантов, циркулирующих в других странах, в России не выявлено, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее телерадиокомпания NRK сообщила, что норвежские медики обнаружили новую для королевства разновидность коронавируса, которая, по их данным, ранее нигде не встречалась.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 17:09Распространение нового коронавируса
Найдено слабое место коронавируса
"На данный момент на территории России не выявлено штаммов, которые разительно отличались бы от известных вариантов, циркулирующих в других странах", — говорится в сообщении.
Последовательности генома нового вируса еще не опубликованы, поэтому сложно сказать, насколько данный вариант вируса может отличаться от прочих, уточнили в пресс-службе.
В целом интенсивность накопления мутаций у SARS-CoV-2 относительно невысока: вирус с геномом длиной более 29900 нуклеотидов накапливает лишь около двух точечных замен в месяц, пояснили в пресс-службе.
"В России на регулярной основе ведется изучение генетического разнообразия циркулирующих вариантов SARS-CoV-2, ежемесячно расшифровывают полностью более 150 геномов — получаемые данные используются для анализа актуальности диагностических тест-систем", — отметили в ведомстве.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния