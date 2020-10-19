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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580502671.html
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, в ряде других стран она критическая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:54
2020-10-19T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, в ряде других стран она критическая, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она уточнила, что в России сегодня принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.По словам Поповой, сейчас важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса - носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580495160.html
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коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной

15:54 19.10.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении компьютерной томографии городской клинической больницы № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении компьютерной томографии городской клинической больницы № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости. Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, в ряде других стран она критическая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Эпидемиологическая обстановка по новому коронавирусному заболеванию, безусловно, напряженная в целом по стране, в РФ, в ряде стран Европы, ряде стран мира она осложнена до критической", - сказала Попова журналистам.
Она уточнила, что в России сегодня принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.
По словам Поповой, сейчас важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса - носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями.
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"Конечно же, максимально сократить все возможные контакты. Лучше это время провести дома. Это период эпидподъема", - пояснила Попова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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