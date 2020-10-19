https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580502671.html
Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, в ряде других стран она критическая, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T15:54
2020-10-19T15:54
2020-10-19T15:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции в России напряжённая, в ряде других стран она критическая, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.Она уточнила, что в России сегодня принимаются все меры, чтобы стабилизировать ситуацию.По словам Поповой, сейчас важно соблюдать все правила профилактики распространения коронавируса - носить маски, беречь людей старшего возраста и пациентов с хроническими патологиями.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580495160.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество