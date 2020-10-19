https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580490408.html

В США за сутки выявили более 48 тысяч случаев коронавируса

Более 48 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:50

2020-10-19T14:50

2020-10-19T14:50

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Более 48 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 48 210 новых случаев заражения и еще 388 летальных исходов.Днем ранее эти показатели составляли 57 519 и 711 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8,1 миллиона человек, скончались 219 676 пациентов с COVID-19. Выздоровели более 3,2 миллиона заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали более 40 миллионов случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,5 миллионов человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580450197.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, сша, в мире