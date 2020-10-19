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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580480546.html
В Испании еще два города изолируют из-за коронавируса
Испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро (автономное сообщество Кастилия и Леон) будут изолированы в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, сообщили... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T14:00
2020-10-19T14:15
новости - туризм
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
испания
в мире
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<strong>МАДРИД, 19 окт – РИА Новости.</strong> Испанские города <a href="http://ria.ru/location_Burgos/" target="_blank" data-auto="true">Бургос</a> и Аранда-де-Дуэро (автономное сообщество Кастилия и <a href="http://ria.ru/location_Leon/" target="_blank" data-auto="true">Леон</a>) будут изолированы в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, сообщили власти.Меры в Бургосе, где живут 175 тысяч человек, начнут действовать в 0.00 среды, 21 октября, и продлятся 14 дней, подтвердил мэр города Даниэль де ла Роса в интервью телеканалу 24 Horas. По его словам, решение было принято правительством автономного сообщества Кастилия и Леон, поскольку "в последние дни не удается изменить отрицательную тенденцию распространения вируса, заражения продолжают расти, превышая 500 на 100 тысяч населения за 14 дней". По его словам, основные заражения происходят на семейных встречах и встречах с друзьями. Мэр призвал жителей "к дисциплине, поскольку ситуация почти такая же, как была в марте и апреле", не покидать дома без необходимости, "максимально сократить социальные контакты". По мнению региональных властей, "карантин по периметру" позволит избежать, чтобы высокий уровень заражений из Бургоса распространился на другие территории.Планируется, что в течение 14 дней будет запрещено выезжать из города или въезжать в него без уважительных причин (поехать на работу, на учебу, в больницу, чтобы оказать помощь родственникам, которые в ней нуждаются).Также будут введены новые лимиты посещения магазинов, ресторанов и баров, других общественных мест. Бары и рестораны не смогут обслуживать после 22.00, а последний посетитель должен уйти до 23.00.Кроме того, со вторника вновь будет изолирован – уже во второй раз с августа - муниципалитет Аранда-Де-Дуэро с населением 32 тысячи человек.Аналогичные меры действуют в Леоне, Паленсии, Саламанке и еще ряде муниципалитетов сообщества Кастилия и Леон.Другие автономные сообщества <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> также в понедельник объявили о новых карантинных мерах. Например, магазины в <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталонии</a>, где с прошлой недели закрыты бары и рестораны, должны закрываться не позже 22.00. В понедельник стало известно, что секретарь по вопросам здравоохранения женералитета Жозеп Мария Аргимон болен коронавирусом.Департамент здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Aragon/" target="_blank" data-auto="true">Арагона</a> объявил о введении в автономном сообществе второго уровня тревоги и новых санитарных мерах – магазины, парикмахерские, химчистки, библиотеки, автошколы, спортивных центры, музеи, кинотеатры и т.д. должны вновь ограничить количество клиентов – до 50% вместимости, запрещено собираться компаниями более шести человек, рестораны и бары будут закрываться в 23.00. Региональные санитарные власти также не исключили изоляции столицы Арагона – города <a href="http://ria.ru/location_Saragossa/" target="_blank" data-auto="true">Сарагосы</a> (население 670 тысяч человек).<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580471013.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html
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Новости
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новости - туризм, коронавирус covid-19, испания, в мире

В Испании еще два города изолируют из-за коронавируса

14:00 19.10.2020 (обновлено: 14:15 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКафедральный собор в городе Бургос
Кафедральный собор в городе Бургос - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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МАДРИД, 19 окт – РИА Новости. Испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро (автономное сообщество Кастилия и Леон) будут изолированы в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, сообщили власти.
Меры в Бургосе, где живут 175 тысяч человек, начнут действовать в 0.00 среды, 21 октября, и продлятся 14 дней, подтвердил мэр города Даниэль де ла Роса в интервью телеканалу 24 Horas. По его словам, решение было принято правительством автономного сообщества Кастилия и Леон, поскольку "в последние дни не удается изменить отрицательную тенденцию распространения вируса, заражения продолжают расти, превышая 500 на 100 тысяч населения за 14 дней". По его словам, основные заражения происходят на семейных встречах и встречах с друзьями. Мэр призвал жителей "к дисциплине, поскольку ситуация почти такая же, как была в марте и апреле", не покидать дома без необходимости, "максимально сократить социальные контакты". По мнению региональных властей, "карантин по периметру" позволит избежать, чтобы высокий уровень заражений из Бургоса распространился на другие территории.
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Планируется, что в течение 14 дней будет запрещено выезжать из города или въезжать в него без уважительных причин (поехать на работу, на учебу, в больницу, чтобы оказать помощь родственникам, которые в ней нуждаются).
Также будут введены новые лимиты посещения магазинов, ресторанов и баров, других общественных мест. Бары и рестораны не смогут обслуживать после 22.00, а последний посетитель должен уйти до 23.00.
Кроме того, со вторника вновь будет изолирован – уже во второй раз с августа - муниципалитет Аранда-Де-Дуэро с населением 32 тысячи человек.
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Ученые нашли уязвимое место коронавирусов
Аналогичные меры действуют в Леоне, Паленсии, Саламанке и еще ряде муниципалитетов сообщества Кастилия и Леон.
Другие автономные сообщества Испании также в понедельник объявили о новых карантинных мерах. Например, магазины в Каталонии, где с прошлой недели закрыты бары и рестораны, должны закрываться не позже 22.00. В понедельник стало известно, что секретарь по вопросам здравоохранения женералитета Жозеп Мария Аргимон болен коронавирусом.
Знак коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.09.2020
25 сентября, 15:50
Ученые назвали "виновников" пандемии коронавируса
Департамент здравоохранения Арагона объявил о введении в автономном сообществе второго уровня тревоги и новых санитарных мерах – магазины, парикмахерские, химчистки, библиотеки, автошколы, спортивных центры, музеи, кинотеатры и т.д. должны вновь ограничить количество клиентов – до 50% вместимости, запрещено собираться компаниями более шести человек, рестораны и бары будут закрываться в 23.00. Региональные санитарные власти также не исключили изоляции столицы Арагона – города Сарагосы (население 670 тысяч человек).
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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