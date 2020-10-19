https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580480546.html

В Испании еще два города изолируют из-за коронавируса

Испанские города Бургос и Аранда-де-Дуэро (автономное сообщество Кастилия и Леон) будут изолированы в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, сообщили... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T14:00

2020-10-19T14:00

2020-10-19T14:15

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<strong>МАДРИД, 19 окт – РИА Новости.</strong> Испанские города <a href="http://ria.ru/location_Burgos/" target="_blank" data-auto="true">Бургос</a> и Аранда-де-Дуэро (автономное сообщество Кастилия и <a href="http://ria.ru/location_Leon/" target="_blank" data-auto="true">Леон</a>) будут изолированы в связи с ростом числа заболеваний COVID-19, сообщили власти.Меры в Бургосе, где живут 175 тысяч человек, начнут действовать в 0.00 среды, 21 октября, и продлятся 14 дней, подтвердил мэр города Даниэль де ла Роса в интервью телеканалу 24 Horas. По его словам, решение было принято правительством автономного сообщества Кастилия и Леон, поскольку "в последние дни не удается изменить отрицательную тенденцию распространения вируса, заражения продолжают расти, превышая 500 на 100 тысяч населения за 14 дней". По его словам, основные заражения происходят на семейных встречах и встречах с друзьями. Мэр призвал жителей "к дисциплине, поскольку ситуация почти такая же, как была в марте и апреле", не покидать дома без необходимости, "максимально сократить социальные контакты". По мнению региональных властей, "карантин по периметру" позволит избежать, чтобы высокий уровень заражений из Бургоса распространился на другие территории.Планируется, что в течение 14 дней будет запрещено выезжать из города или въезжать в него без уважительных причин (поехать на работу, на учебу, в больницу, чтобы оказать помощь родственникам, которые в ней нуждаются).Также будут введены новые лимиты посещения магазинов, ресторанов и баров, других общественных мест. Бары и рестораны не смогут обслуживать после 22.00, а последний посетитель должен уйти до 23.00.Кроме того, со вторника вновь будет изолирован – уже во второй раз с августа - муниципалитет Аранда-Де-Дуэро с населением 32 тысячи человек.Аналогичные меры действуют в Леоне, Паленсии, Саламанке и еще ряде муниципалитетов сообщества Кастилия и Леон.Другие автономные сообщества <a href="http://ria.ru/location_Spain/" target="_blank" data-auto="true">Испании</a> также в понедельник объявили о новых карантинных мерах. Например, магазины в <a href="http://ria.ru/location_Katalonija/" target="_blank" data-auto="true">Каталонии</a>, где с прошлой недели закрыты бары и рестораны, должны закрываться не позже 22.00. В понедельник стало известно, что секретарь по вопросам здравоохранения женералитета Жозеп Мария Аргимон болен коронавирусом.Департамент здравоохранения <a href="http://ria.ru/location_Aragon/" target="_blank" data-auto="true">Арагона</a> объявил о введении в автономном сообществе второго уровня тревоги и новых санитарных мерах – магазины, парикмахерские, химчистки, библиотеки, автошколы, спортивных центры, музеи, кинотеатры и т.д. должны вновь ограничить количество клиентов – до 50% вместимости, запрещено собираться компаниями более шести человек, рестораны и бары будут закрываться в 23.00. Региональные санитарные власти также не исключили изоляции столицы Арагона – города <a href="http://ria.ru/location_Saragossa/" target="_blank" data-auto="true">Сарагосы</a> (население 670 тысяч человек).<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580471013.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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