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В Подмосковье усиливают ограничения из-за коронавируса
Запрет на посещение музеев, а также на проведение массовых мероприятий будет действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября, следует из постановления... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:21
2020-10-19T17:40
новости культуры
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Запрет на посещение музеев, а также на проведение массовых мероприятий будет действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, опубликованного на <a href="https://mosreg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> областного правительства.Что касается музеев, то запрет касается посещения экспозиций, но на территории возможны прогулки.Власти Московской области ввели дополнительные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19. В регионе уже запретили проводить по ночам дискотеки, шоу-программы и банкеты в кафе, барах и ресторанах, на автовокзалах и железнодорожных станциях начали измерять температуру у пассажиров, усилили контроль за соблюдением масочного режима.За сутки в Подмосковье коронавирус обнаружили у 466 человек, 240 выписались из больниц, восемь умерли. Всего в регионе зарегистрировано 80,9 тысячи случаев заражения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)

В Подмосковье усиливают ограничения из-за коронавируса

13:21 19.10.2020 (обновлено: 17:40 19.10.2020)
 
© Depositphotos / photosoupyТеатр
Театр - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / photosoupy
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Запрет на посещение музеев, а также на проведение массовых мероприятий будет действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.

"Запретить проведение на территории Московской области: с 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением случаев, установленных настоящим постановлением", — говорится в документе.

Что касается музеев, то запрет касается посещения экспозиций, но на территории возможны прогулки.
Власти Московской области ввели дополнительные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19. В регионе уже запретили проводить по ночам дискотеки, шоу-программы и банкеты в кафе, барах и ресторанах, на автовокзалах и железнодорожных станциях начали измерять температуру у пассажиров, усилили контроль за соблюдением масочного режима.
За сутки в Подмосковье коронавирус обнаружили у 466 человек, 240 выписались из больниц, восемь умерли. Всего в регионе зарегистрировано 80,9 тысячи случаев заражения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаНовости культурыКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
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