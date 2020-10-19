В Подмосковье усиливают ограничения из-за коронавируса
13:21 19.10.2020 (обновлено: 17:40 19.10.2020)
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Запрет на посещение музеев, а также на проведение массовых мероприятий будет действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, опубликованного на сайте областного правительства.
"Запретить проведение на территории Московской области: с 21 октября 2020 года по 7 ноября 2020 года (включительно) спортивных, физкультурных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), за исключением случаев, установленных настоящим постановлением", — говорится в документе.
Что касается музеев, то запрет касается посещения экспозиций, но на территории возможны прогулки.
Власти Московской области ввели дополнительные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19. В регионе уже запретили проводить по ночам дискотеки, шоу-программы и банкеты в кафе, барах и ресторанах, на автовокзалах и железнодорожных станциях начали измерять температуру у пассажиров, усилили контроль за соблюдением масочного режима.
За сутки в Подмосковье коронавирус обнаружили у 466 человек, 240 выписались из больниц, восемь умерли. Всего в регионе зарегистрировано 80,9 тысячи случаев заражения.
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