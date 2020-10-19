https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580471957.html

В Подмосковье усиливают ограничения из-за коронавируса

Запрет на посещение музеев, а также на проведение массовых мероприятий будет действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября, следует из постановления... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:21

2020-10-19T13:21

2020-10-19T17:40

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Запрет на посещение музеев, а также на проведение массовых мероприятий будет действовать в Подмосковье с 21 октября по 7 ноября, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева, опубликованного на <a href="https://mosreg.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> областного правительства.Что касается музеев, то запрет касается посещения экспозиций, но на территории возможны прогулки.Власти Московской области ввели дополнительные ограничительные меры на фоне роста заболеваемости COVID-19. В регионе уже запретили проводить по ночам дискотеки, шоу-программы и банкеты в кафе, барах и ресторанах, на автовокзалах и железнодорожных станциях начали измерять температуру у пассажиров, усилили контроль за соблюдением масочного режима.За сутки в Подмосковье коронавирус обнаружили у 466 человек, 240 выписались из больниц, восемь умерли. Всего в регионе зарегистрировано 80,9 тысячи случаев заражения.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)