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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580465747.html
Эксперт объяснила влияние возраста на течение COVID-19
Пожилой возраст является фактором риска при коронавирусной инфекции и других заболеваниях по многим причинам, в том числе из-за старения иммунной системы,... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:54
2020-10-19T12:54
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 19 ок – РИА Новости.</strong> Пожилой возраст является фактором риска при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> и других заболеваниях по многим причинам, в том числе из-за старения иммунной системы, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева.По словам Ткачевой, из-за старения иммунная система не может должным образом ответить на инфекционный агент, тем более тот, который встречает впервые. Риск неблагоприятного исхода повышают и хронические неинфекционные заболевания."Сахарный диабет увеличивает риск и заболеваемости и смертности в три раза, сердечно-сосудистые заболевания - в четыре раза, хронически обструктивный бронхит – в 10 раз", - сказала Ткачева, уточнив, что озвучивает цифры на основе данных по пневмококковой пневмонии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

Эксперт объяснила влияние возраста на течение COVID-19

12:54 19.10.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилой человек в одном из парков Великого Новгорода
Пожилой человек в одном из парков Великого Новгорода - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 ок – РИА Новости. Пожилой возраст является фактором риска при коронавирусной инфекции и других заболеваниях по многим причинам, в том числе из-за старения иммунной системы, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева.
"Смертность у людей старше 80 лет при коронавирусной инфекции достигает 30% - в Италии такие цифры были, а, например, младше 50 лет - это десятые доли процента. Поэтому очевидно, что пожилой возраст - это фактор риска по многим причинам", - сказала она на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.
По словам Ткачевой, из-за старения иммунная система не может должным образом ответить на инфекционный агент, тем более тот, который встречает впервые. Риск неблагоприятного исхода повышают и хронические неинфекционные заболевания.
"Сахарный диабет увеличивает риск и заболеваемости и смертности в три раза, сердечно-сосудистые заболевания - в четыре раза, хронически обструктивный бронхит – в 10 раз", - сказала Ткачева, уточнив, что озвучивает цифры на основе данных по пневмококковой пневмонии.
Фотоснимок коронавируса - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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