https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580465747.html

Эксперт объяснила влияние возраста на течение COVID-19

Пожилой возраст является фактором риска при коронавирусной инфекции и других заболеваниях по многим причинам, в том числе из-за старения иммунной системы,... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:54

2020-10-19T12:54

2020-10-19T12:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 19 ок – РИА Новости.</strong> Пожилой возраст является фактором риска при <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусной инфекции</a> и других заболеваниях по многим причинам, в том числе из-за старения иммунной системы, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева.По словам Ткачевой, из-за старения иммунная система не может должным образом ответить на инфекционный агент, тем более тот, который встречает впервые. Риск неблагоприятного исхода повышают и хронические неинфекционные заболевания."Сахарный диабет увеличивает риск и заболеваемости и смертности в три раза, сердечно-сосудистые заболевания - в четыре раза, хронически обструктивный бронхит – в 10 раз", - сказала Ткачева, уточнив, что озвучивает цифры на основе данных по пневмококковой пневмонии.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество