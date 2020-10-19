Эксперт объяснила влияние возраста на течение COVID-19
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкПожилой человек в одном из парков Великого Новгорода
МОСКВА, 19 ок – РИА Новости. Пожилой возраст является фактором риска при коронавирусной инфекции и других заболеваниях по многим причинам, в том числе из-за старения иммунной системы, заявила главный внештатный специалист по гериатрии Минздрава России Ольга Ткачева.
"Смертность у людей старше 80 лет при коронавирусной инфекции достигает 30% - в Италии такие цифры были, а, например, младше 50 лет - это десятые доли процента. Поэтому очевидно, что пожилой возраст - это фактор риска по многим причинам", - сказала она на круглом столе комитета Госдумы по охране здоровья.
По словам Ткачевой, из-за старения иммунная система не может должным образом ответить на инфекционный агент, тем более тот, который встречает впервые. Риск неблагоприятного исхода повышают и хронические неинфекционные заболевания.
"Сахарный диабет увеличивает риск и заболеваемости и смертности в три раза, сердечно-сосудистые заболевания - в четыре раза, хронически обструктивный бронхит – в 10 раз", - сказала Ткачева, уточнив, что озвучивает цифры на основе данных по пневмококковой пневмонии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф