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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580465576.html
Роспотребнадзор назвал ожидаемое число больных в России на пике COVID-19
Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:54
2020-10-19T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она уточнила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у некоторых взрослых, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении режима, пояснила собеседница агентства."Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — добавила она.Пшеничная также выразила надежду, что суточный показатель прироста на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек."Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19", — сказала она.Процесс стабилизации может начаться в первой декаде ноября, однако все зависит от сознательности граждан, еще раз отметила Пшеничная в заключение.За последние сутки в России выявили рекордные 15 982 случая COVID-19, поправились 5328 человек, скончались 179. Самая сложная ситуация в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, в городе действуют точечные меры: масочно-перчаточный режим, частичный перевод на удаленку сотрудников и школьников, система регистрации при посещении ночных клубов и баров. Кроме того, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580463483.html
Так кто же в России настоял на том, чтобы наши несознательные граждане, отвернувшись от Родины своей, поехали отдыхать в страны с неблагополучной эпидемиологической ситуацией? Таки это глупость или диверсия?
206
Уже давно пора воспитать в себе привычку носить маски, чаще мыть руки и держаться подальше от мест массового скопления народа. Только глупец сейчас будет всё это не соблюдать
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РИА Новости
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COVID-19: вирус начал проявлять себя с новой силой
США – лидер в мировой статистике по COVID-19. Почти 7,5 миллионов инфицированных. Коронавирус подтвержден у президента Дональда Трампа и его жены. В России ежедневно заболевает свыше 9 тысяч человек. Мэр Москвы Собянин объявил о внеплановых каникулах для детей и рекомендовал предприятиям переводить сотрудников на удаленную работу. Франция вводит комендантский час. Англия ужесточает штрафы. В Чехии борются с ростом количества тяжелых пациентов. В Израиле введен карантин. Испания в шестой раз продлевает чрезвычайное положение. С начала пандемии коронавирус унес более миллиона жизней.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор назвал ожидаемое число больных в России на пике COVID-19

12:54 19.10.2020 (обновлено: 16:59 19.10.2020)
 
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россия, вероятно, приближается к пику по числу новых случаев заражения коронавирусом, выявляемых за сутки, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Она уточнила, что, несмотря на каникулы у школьников и удаленную работу у некоторых взрослых, рост заболеваемости пока продолжается. Ограничительные меры не сразу дают эффект даже при строгом соблюдении режима, пояснила собеседница агентства.
"Должен пройти хотя бы один инкубационный период — это 14 дней. Сейчас выявляют как раз заболевших в течение последних двух недель", — добавила она.
Пшеничная также выразила надежду, что суточный показатель прироста на пике не превысит отметку в 20 тысяч человек.
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"Но на этот прогноз могут оказать негативное влияние несоблюдение рекомендованных профилактических мер (масочный режим, социальное дистанцирование, гигиена рук), а также переохлаждение, связанное с резкими перепадами температуры в это время года, которые на время могут снизить защитные силы организма к респираторным инфекциям, в том числе и COVID-19", — сказала она.
Процесс стабилизации может начаться в первой декаде ноября, однако все зависит от сознательности граждан, еще раз отметила Пшеничная в заключение.
За последние сутки в России выявили рекордные 15 982 случая COVID-19, поправились 5328 человек, скончались 179. Самая сложная ситуация в Москве, в городе действуют точечные меры: масочно-перчаточный режим, частичный перевод на удаленку сотрудников и школьников, система регистрации при посещении ночных клубов и баров. Кроме того, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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