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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580453985.html
Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой
Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:09
2020-10-19T12:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Ситуация с распространением коронавируса в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> остается непростой, заявил премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин

Мишустин назвал ситуацию с коронавирусом в России непростой

12:09 19.10.2020 (обновлено: 12:24 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Ситуация с распространением коронавируса в России остается непростой, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Ситуация с коронавирусом остается непростой. Сейчас особенно важно максимально снизить риск заражения - тем более для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и особенно уязвимы перед инфекциями", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоМихаил Мишустин
 
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