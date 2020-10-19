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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580450197.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:56
2020-10-19T12:00
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 40 050 902. Скончались 1 113 352 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 27 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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в мире, коронавирус covid-19, общество

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов

11:56 19.10.2020 (обновлено: 12:00 19.10.2020)
 
© AP Photo / Ramon EspinosaДевочки в защитных масках ждут своих родителей на улице Гаваны
Девочки в защитных масках ждут своих родителей на улице Гаваны - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AP Photo / Ramon Espinosa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 40 050 902. Скончались 1 113 352 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 27 миллионов заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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