https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580450197.html
Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:56
2020-10-19T11:56
2020-10-19T12:00
в мире
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579976413_0:61:3033:1767_1400x0_80_0_0_05ad2e7df1462e542e4b915a41073227.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 40 050 902. Скончались 1 113 352 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 27 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579976413_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_e4a83857c50b6a3105b4f74ae719d208.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, коронавирус covid-19, общество