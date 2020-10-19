https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580450197.html

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 40 миллионов

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:56

2020-10-19T11:56

2020-10-19T12:00

в мире

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 40 миллионов, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По последним данным университета, число случаев заражения коронавирусом в мире достигло 40 050 902. Скончались 1 113 352 пациента с COVID-19. Выздоровели за все время свыше 27 миллионов заболевших.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/simptom-1580438253.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, коронавирус covid-19, общество