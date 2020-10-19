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Эпидемиолог оценил последствия одновременного заражения COVID и гриппом
В случае одновременного заражения COVID-19 и гриппом инфекция протекает тяжелее, увеличивается риск летального исхода, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:06
2020-10-19T11:06
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> В случае одновременного заражения COVID-19 и гриппом инфекция протекает тяжелее, увеличивается риск летального исхода, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она уточнила, что до 1 ноября, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа, необходимо сделать прививку от гриппа, так как это заболевание осложняет течение коронавирусной инфекции, а также особо опасно для людей из групп риска.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Эпидемиолог оценил последствия одновременного заражения COVID и гриппом

11:06 19.10.2020
 
© Depositphotos / stokketeГрипп
Грипп - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / stokkete
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. В случае одновременного заражения COVID-19 и гриппом инфекция протекает тяжелее, увеличивается риск летального исхода, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Есть зарубежные публикации, что вирусы гриппа увеличивают количество рецепторов к коронавирусу на клетках верхних и нижних дыхательных путей. В случае одновременного инфицирования двумя вирусами инфекция протекает наиболее тяжело, увеличивая риск летального исхода, особенно в группах риска",- сказала Пшеничная, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Она уточнила, что до 1 ноября, до начала сезона активной циркуляции вирусов гриппа, необходимо сделать прививку от гриппа, так как это заболевание осложняет течение коронавирусной инфекции, а также особо опасно для людей из групп риска.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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