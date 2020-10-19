https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580438866.html

Работодателям рекомендуют проверять на COVID по 10% сотрудников в неделю

Для своевременной диагностики COVID-19 работодателям рекомендуется обследовать по 10% сотрудников в неделю, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:02

2020-10-19T11:02

2020-10-19T11:02

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Для своевременной диагностики COVID-19 работодателям рекомендуется обследовать по 10% сотрудников в неделю, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она уточнила, что из-за ухудшения погодных условий следует быть особенно внимательными к своему здоровью, так как резкое похолодание снижает общую сопротивляемость организма и повышает вероятность инфицирования респираторными вирусами."На сегодняшний день основную часть заболевших, как и весной, составляет работающее население, деятельность которых осуществляется в помещениях, а не на открытом воздухе, дальше идёт распространения в семьях, поэтому соблюдение мер безопасности на рабочем месте является как никогда актуальным. Работающим в офисе необходимо проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию",- отметила Пшеничная.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201019/qr-kod-1580428526.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество