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Работодателям рекомендуют проверять на COVID по 10% сотрудников в неделю
Для своевременной диагностики COVID-19 работодателям рекомендуется обследовать по 10% сотрудников в неделю, заявила заместитель директора по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:02
2020-10-19T11:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Для своевременной диагностики COVID-19 работодателям рекомендуется обследовать по 10% сотрудников в неделю, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> Наталья Пшеничная.Она уточнила, что из-за ухудшения погодных условий следует быть особенно внимательными к своему здоровью, так как резкое похолодание снижает общую сопротивляемость организма и повышает вероятность инфицирования респираторными вирусами."На сегодняшний день основную часть заболевших, как и весной, составляет работающее население, деятельность которых осуществляется в помещениях, а не на открытом воздухе, дальше идёт распространения в семьях, поэтому соблюдение мер безопасности на рабочем месте является как никогда актуальным. Работающим в офисе необходимо проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию",- отметила Пшеничная.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Работодателям рекомендуют проверять на COVID по 10% сотрудников в неделю

11:02 19.10.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для своевременной диагностики COVID-19 работодателям рекомендуется обследовать по 10% сотрудников в неделю, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Для своевременного выявления заболевания работодателям рекомендуется проводит еженедельное обследование на коронавирус 10% работников. Тем, у кого есть такая возможность, необходимо перейти на удаленную работу",- сказала Пшеничная, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Она уточнила, что из-за ухудшения погодных условий следует быть особенно внимательными к своему здоровью, так как резкое похолодание снижает общую сопротивляемость организма и повышает вероятность инфицирования респираторными вирусами.
"На сегодняшний день основную часть заболевших, как и весной, составляет работающее население, деятельность которых осуществляется в помещениях, а не на открытом воздухе, дальше идёт распространения в семьях, поэтому соблюдение мер безопасности на рабочем месте является как никогда актуальным. Работающим в офисе необходимо проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию",- отметила Пшеничная.
Ночной клуб - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
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