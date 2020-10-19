Работодателям рекомендуют проверять на COVID по 10% сотрудников в неделю
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина работает в технопарке "Горизонт" в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Для своевременной диагностики COVID-19 работодателям рекомендуется обследовать по 10% сотрудников в неделю, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Для своевременного выявления заболевания работодателям рекомендуется проводит еженедельное обследование на коронавирус 10% работников. Тем, у кого есть такая возможность, необходимо перейти на удаленную работу",- сказала Пшеничная, которую цитирует пресс-служба Роспотребнадзора.
Она уточнила, что из-за ухудшения погодных условий следует быть особенно внимательными к своему здоровью, так как резкое похолодание снижает общую сопротивляемость организма и повышает вероятность инфицирования респираторными вирусами.
"На сегодняшний день основную часть заболевших, как и весной, составляет работающее население, деятельность которых осуществляется в помещениях, а не на открытом воздухе, дальше идёт распространения в семьях, поэтому соблюдение мер безопасности на рабочем месте является как никогда актуальным. Работающим в офисе необходимо проходить термометрию, использовать маски и дезинфицирующие средства, соблюдать социальную дистанцию",- отметила Пшеничная.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф