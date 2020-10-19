В Москве за сутки госпитализировали 988 человек с COVID-19
11:01 19.10.2020 (обновлено: 11:07 19.10.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении гемодиализа городской клинической больницы № 52 в Москве
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Почти 990 пациентов с COVID-19 госпитализировали в Москве за сутки, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 327 пациентов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
"В столице подтверждено 5376 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки госпитализировано 988 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 327 человек", - сообщили в штабе.
Уточняется, что 10,3% среди заболевших - дети, 45,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 31,3% – от 46 до 65 лет, еще 9,5% - от 66 до 79 лет.
"Также 3,7% среди заболевших - люди старше 80 лет. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - отметили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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