Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580434734.html
В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 15 982 новых случая COVID-19, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:45
2020-10-19T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428491_0:153:3143:1921_1400x0_80_0_0_0feb68e0b3b5955b77af376d4697552f.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 15 982 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом установил новый рекорд. Выздоровели 5328 человек, 179 пациентов умерли.Лидер по числу выявленных больных — Москва (5376, накануне было на 766 меньше), за ней идут Санкт-Петербург (686), Подмосковье (466), Нижегородская (292), Ростовская (289), Свердловская (249), Воронежская (237) и Архангельская (228) области, а также Красноярский край (218) и Ханты-Мансийский АО (199). Меньше всего новых пациентов с коронавирусом в Еврейской АО (29), Чечне (семь) и Ненецком автономном округе (четыре). Вчера сообщалось о 15 099 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста равняются 1,1 процента). Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России SARS-CoV-2 заразились 1 415 316 человек, из них почти 24,5 тысячи погибли, свыше 1,07 миллиона удалось победить инфекцию.Согласно статистике <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире число заразившихся приближается к 40 миллионам, как минимум 1,1 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 8,1 миллиона инфицированных), Индия (7,5 миллиона) и Бразилия (5,2 миллиона). Россия находится на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html
Никто уже не обращает внимание на бесполезные цифры.
133
а эти 16 тыс пришли в больницу с симптомами или это была массовая проверка?? если массовая проверка, то зачем это было сделано опять?
111
106
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428491_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_f18bb82600364510654429dc50776973.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество

В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса

10:45 19.10.2020 (обновлено: 11:55 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Сокольниках - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 15 982 новых случая COVID-19, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом установил новый рекорд. Выздоровели 5328 человек, 179 пациентов умерли.
Пробирки с кровью - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
18 октября, 17:55Распространение нового коронавируса
Ученый объяснил проявление нового симптома коронавируса
Лидер по числу выявленных больных — Москва (5376, накануне было на 766 меньше), за ней идут Санкт-Петербург (686), Подмосковье (466), Нижегородская (292), Ростовская (289), Свердловская (249), Воронежская (237) и Архангельская (228) области, а также Красноярский край (218) и Ханты-Мансийский АО (199). Меньше всего новых пациентов с коронавирусом в Еврейской АО (29), Чечне (семь) и Ненецком автономном округе (четыре).
Вчера сообщалось о 15 099 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста равняются 1,1 процента). Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России SARS-CoV-2 заразились 1 415 316 человек, из них почти 24,5 тысячи погибли, свыше 1,07 миллиона удалось победить инфекцию.
Согласно статистике ВОЗ, в мире число заразившихся приближается к 40 миллионам, как минимум 1,1 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — Соединенные Штаты Америки (там зафиксировано 8,1 миллиона инфицированных), Индия (7,5 миллиона) и Бразилия (5,2 миллиона). Россия находится на четвертой строчке.
Автомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 09:38Распространение нового коронавируса
Собянин назвал оптимальную стратегию в борьбе с коронавирусом
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить106
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния