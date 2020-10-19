https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580434734.html

В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 15 982 новых случая COVID-19, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T10:45

2020-10-19T10:45

2020-10-19T11:55

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 15 982 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом установил новый рекорд. Выздоровели 5328 человек, 179 пациентов умерли.Лидер по числу выявленных больных — Москва (5376, накануне было на 766 меньше), за ней идут Санкт-Петербург (686), Подмосковье (466), Нижегородская (292), Ростовская (289), Свердловская (249), Воронежская (237) и Архангельская (228) области, а также Красноярский край (218) и Ханты-Мансийский АО (199). Меньше всего новых пациентов с коронавирусом в Еврейской АО (29), Чечне (семь) и Ненецком автономном округе (четыре). Вчера сообщалось о 15 099 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста равняются 1,1 процента). Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России SARS-CoV-2 заразились 1 415 316 человек, из них почти 24,5 тысячи погибли, свыше 1,07 миллиона удалось победить инфекцию.Согласно статистике <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире число заразившихся приближается к 40 миллионам, как минимум 1,1 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 8,1 миллиона инфицированных), Индия (7,5 миллиона) и Бразилия (5,2 миллиона). Россия находится на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html

Антивирус Никто уже не обращает внимание на бесполезные цифры. 133

re ke а эти 16 тыс пришли в больницу с симптомами или это была массовая проверка?? если массовая проверка, то зачем это было сделано опять? 111

106

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество