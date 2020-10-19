https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580434734.html
В России выявили рекордное число новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 15 982 новых случая COVID-19, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T10:45
2020-10-19T10:45
2020-10-19T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> За прошедшие сутки в 84 российских регионах выявили 15 982 новых случая <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>, у 26,2% пациентов симптомов нет. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.Таким образом, суточный прирост заразившихся коронавирусом установил новый рекорд. Выздоровели 5328 человек, 179 пациентов умерли.Лидер по числу выявленных больных — Москва (5376, накануне было на 766 меньше), за ней идут Санкт-Петербург (686), Подмосковье (466), Нижегородская (292), Ростовская (289), Свердловская (249), Воронежская (237) и Архангельская (228) области, а также Красноярский край (218) и Ханты-Мансийский АО (199). Меньше всего новых пациентов с коронавирусом в Еврейской АО (29), Чечне (семь) и Ненецком автономном округе (четыре). Вчера сообщалось о 15 099 зарегистрированных за сутки случаях (темпы прироста равняются 1,1 процента). Всего с начала весны, когда началась эпидемия, в России SARS-CoV-2 заразились 1 415 316 человек, из них почти 24,5 тысячи погибли, свыше 1,07 миллиона удалось победить инфекцию.Согласно статистике <a href="https://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank">ВОЗ</a>, в мире число заразившихся приближается к 40 миллионам, как минимум 1,1 миллиона скончались. Среди наиболее подверженных вирусу SARS-CoV-2 стран, согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, — <a href="https://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">Соединенные Штаты Америки</a> (там зафиксировано 8,1 миллиона инфицированных), Индия (7,5 миллиона) и Бразилия (5,2 миллиона). Россия находится на четвертой строчке.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201018/shum-1580374525.html
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html
Антивирус
Никто уже не обращает внимание на бесполезные цифры.
133
re ke
а эти 16 тыс пришли в больницу с симптомами или это была массовая проверка?? если массовая проверка, то зачем это было сделано опять?
111
106
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/0c/1579428491_227:0:2958:2048_1400x0_80_0_0_f18bb82600364510654429dc50776973.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество