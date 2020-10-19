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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580422549.html
Собянин назвал оптимальную стратегию в борьбе с коронавирусом
Оптимальная стратегия в борьбе с COVID-19 заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер, сообщил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T09:38
2020-10-19T10:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Оптимальная стратегия в борьбе с COVID-19 заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от <a href="https://ria.ru/20201009/koronavirus-1578799736.html?in=t" target="_blank">ограничительных мер</a>, сообщил мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в своем личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a>.Обстановка в столице остается сложной, за прошлые сутки в городе выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли. При этом число тестов на сто тысяч жителей в Москве одно из самых высоких в России и мире — в полтора-два раза больше, чем в Лондоне или Берлине. Параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов, их около 35 тысяч в сутки, и КТ-диагностику — от 1300 до 1500 в сутки, а количество экспресс-исследований уже не поддается учету."По опыту Москвы — число горожан, имеющих антитела, в восемь раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Очень многие переболели бессимптомно и не обращались за помощью", — рассказал Собянин.По его словам, по выявляемости COVID-19 столица находится на первом месте среди регионов. Но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения — на 30-40-м месте.Сейчас в городе действует масочно-перчаточный режим, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома (это примерно 2,8 миллиона человек), работодатели перевели часть сотрудников на удаленку (около миллиона человек). Кроме того, дистанционно пока будут учиться старшеклассники (660 тысяч человек). Также власти ввели систему регистрации для входа в ночные клубы и бары, следующими <a href="https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580408142.html" target="_blank">могут стать</a> салоны красоты, рестораны и продовольственные магазины.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
Пока не будут приняты радикальные меры в плоть до закрытия Москвы не чего вы не остановите,сюда едут на вахту из других городов и областей заболели не заболели везут это к себе.Но вы не когда не введете карантин и прочие ограничения по скольку Российская экономика второй раз вашей борьбы не переживет и вы это значит.Поэтому не надо пыль поднимать
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Собянин и Греф никогда не врут
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москва
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин назвал оптимальную стратегию в борьбе с коронавирусом

09:38 19.10.2020 (обновлено: 10:18 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАвтомат по продаже наборов индивидуальных средств защиты
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Оптимальная стратегия в борьбе с COVID-19 заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Не трогать основные сектора экономики, не лишать людей работы, но при этом найти возможность прервать цепочки распространения коронавируса".

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения временного госпиталя COVID-19 в Сокольниках
Сергей Собянин
Мэр Москвы
Обстановка в столице остается сложной, за прошлые сутки в городе выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.
При этом число тестов на сто тысяч жителей в Москве одно из самых высоких в России и мире — в полтора-два раза больше, чем в Лондоне или Берлине. Параллельно с ПЦР-тестированием идет работа по выявлению COVID-19 через систему ИФА-тестов, их около 35 тысяч в сутки, и КТ-диагностику — от 1300 до 1500 в сутки, а количество экспресс-исследований уже не поддается учету.
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"По опыту Москвы — число горожан, имеющих антитела, в восемь раз больше, чем было выявлено на основании ПЦР. Очень многие переболели бессимптомно и не обращались за помощью", — рассказал Собянин.
По его словам, по выявляемости COVID-19 столица находится на первом месте среди регионов. Но по количеству госпитализаций и ковидных пневмоний на 100 тысяч населения — на 30-40-м месте.
Сейчас в городе действует масочно-перчаточный режим, пожилым и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома (это примерно 2,8 миллиона человек), работодатели перевели часть сотрудников на удаленку (около миллиона человек). Кроме того, дистанционно пока будут учиться старшеклассники (660 тысяч человек). Также власти ввели систему регистрации для входа в ночные клубы и бары, следующими могут стать салоны красоты, рестораны и продовольственные магазины.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
 
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