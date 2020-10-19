https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580408142.html

В Москве могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты и ресторанов

Если система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T02:42

2020-10-19T02:42

2020-10-19T09:24

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

алексей немерюк

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Если система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в интервью Дмитрию Левицкому, опубликованному в <a href="https://www.instagram.com/tv/CGf5s9DnK-n/?igshid=1af1lc3uf69dl" target="_blank">Instagram</a>.По словам чиновника, столичные власти приступили к соответствующим переговорам с представителями бизнес-сообщества.С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ — можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.Если у кого-то из посетителей заведений впоследствии найдут COVID-19, то всех присутствующих с ним людей проинформируют о рисках. Они должны будут сдать тест на коронавирус.Ситуация с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201018/metro-1580380352.html

Петр Грин Зато как весело толпы тюленей ездили в турцию и крым... 66

Eugene Krabs Естественно, система покажет свою неэффективность и поэтому будет предложен более жесткий вариант, как в Китае - введение личного рейтинга человека (от зеленого до красного), который будет иметь колоссальное значение на саму жизнь человека (от посещения заведений и покупок до кредитования и тд). Что это? Как называется? Это тоталитаризм. Диктатура. Хорошо это или плохо? Смотря с какой точки зрения отвечать. Со стороны гражданина - это плохо. Ты становишься вещью в руках государства. И если раньше государство признавало твои права и свободы, то теперь у тебя их нет. Государство не просто так поставило свои законы выше, чем международные (в новой версии конституции), ибо именно в международных законах содержится полный список прав и свобод граждан. А внутренние законы о правах и свободах и урезать можно. С точки зрения государства/правящего класса (а в диктатуре понятие государство и правящий класс неотделимы - они и есть государство) - диктатура нужная и хорошая вещь. 55

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество