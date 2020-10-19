В Москве могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты и ресторанов
02:42 19.10.2020 (обновлено: 09:24 19.10.2020)
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Если система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в интервью Дмитрию Левицкому, опубликованному в Instagram.
По словам чиновника, столичные власти приступили к соответствующим переговорам с представителями бизнес-сообщества.
С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.
Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ — можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.
Если у кого-то из посетителей заведений впоследствии найдут COVID-19, то всех присутствующих с ним людей проинформируют о рисках. Они должны будут сдать тест на коронавирус.
Ситуация с COVID-19 в Москве в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.
Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Мое интервью с Алексеем Немерюком по поводу внедрения системы чекинов, которая заработает в Москве уже завтра в 12.00. Сегодня узнавал - под 1000 QR кодов уже скачано нашими коллегами. Очень надеюсь, что данная процедура заработает, покажет свою эффективность, поможет снизить темпы роста заболевших и, как следствие, поможет избежать закрытия предприятий общественного питания. Шанс есть, теперь все зависит от того, как реализуем. Понятно, что вопросов возникнет еще много. Пишите их в комментах. И я, и коллеги из департамента их собираем, будем искать ответы. Или прямой эфир на неделе запилю, или с Алексеем еще раз встретимся через неделю. Всем здоровья! Всех обнял. Дистанционно.