Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580408142.html
В Москве могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты и ресторанов
Если система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T02:42
2020-10-19T09:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
алексей немерюк
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575302519_0:173:3028:1876_1400x0_80_0_0_c6475c9f29fe238aaa8bdd92261ea1e9.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Если система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a> в интервью Дмитрию Левицкому, опубликованному в <a href="https://www.instagram.com/tv/CGf5s9DnK-n/?igshid=1af1lc3uf69dl" target="_blank">Instagram</a>.По словам чиновника, столичные власти приступили к соответствующим переговорам с представителями бизнес-сообщества.С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ — можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.Если у кого-то из посетителей заведений впоследствии найдут COVID-19, то всех присутствующих с ним людей проинформируют о рисках. Они должны будут сдать тест на коронавирус.Ситуация с COVID-19 в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201018/metro-1580380352.html
Зато как весело толпы тюленей ездили в турцию и крым...
66
Естественно, система покажет свою неэффективность и поэтому будет предложен более жесткий вариант, как в Китае - введение личного рейтинга человека (от зеленого до красного), который будет иметь колоссальное значение на саму жизнь человека (от посещения заведений и покупок до кредитования и тд). Что это? Как называется? Это тоталитаризм. Диктатура. Хорошо это или плохо? Смотря с какой точки зрения отвечать. Со стороны гражданина - это плохо. Ты становишься вещью в руках государства. И если раньше государство признавало твои права и свободы, то теперь у тебя их нет. Государство не просто так поставило свои законы выше, чем международные (в новой версии конституции), ибо именно в международных законах содержится полный список прав и свобод граждан. А внутренние законы о правах и свободах и урезать можно. С точки зрения государства/правящего класса (а в диктатуре понятие государство и правящий класс неотделимы - они и есть государство) - диктатура нужная и хорошая вещь.
55
21
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575302519_149:0:2880:2048_1400x0_80_0_0_cf814ceaa14d4c22dd64afe73358d0c3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, алексей немерюк, москва, общество

В Москве могут ввести QR-коды для посещения салонов красоты и ресторанов

02:42 19.10.2020 (обновлено: 09:24 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМасочный режим
Масочный режим - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Если система регистрации для входа в московские ночные клубы и бары покажет свою эффективность, аналогичные меры могут применить в салонах красоты, ресторанах и непродовольственных магазинах. Об этом рассказал глава столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк в интервью Дмитрию Левицкому, опубликованному в Instagram.
По словам чиновника, столичные власти приступили к соответствующим переговорам с представителями бизнес-сообщества.
С 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и другие развлекательные заведения, открытые с полуночи до шести часов утра, стал возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.
Для этого нужно отсканировать QR-код при входе в заведение, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Есть и другой способ — можно отправить СМС на номер 7377, подтверждение, которое надо показать при входе, придет ответным сообщением.
Если у кого-то из посетителей заведений впоследствии найдут COVID-19, то всех присутствующих с ним людей проинформируют о рисках. Они должны будут сдать тест на коронавирус.
Проверка масочного режима в московском метро - РИА Новости, 1920, 18.10.2020
Вчера, 18:50Распространение нового коронавируса
В вагонах московского метро будут проверять наличие масок у пассажиров
Ситуация с COVID-19 в Москве в последние недели усложняется. За прошлые сутки в столице выявили 4610 новых случаев коронавируса (накануне было 4648), выздоровели 1654 человека, 52 умерли.
Москвичам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома, компании и организации обязали перевести на удаленную работу не менее 30 процентов сотрудников. Школьные каникулы, которые продлили до двух недель, заканчиваются 18 октября, но с понедельника старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мое интервью с Алексеем Немерюком по поводу внедрения системы чекинов, которая заработает в Москве уже завтра в 12.00. Сегодня узнавал - под 1000 QR кодов уже скачано нашими коллегами. Очень надеюсь, что данная процедура заработает, покажет свою эффективность, поможет снизить темпы роста заболевших и, как следствие, поможет избежать закрытия предприятий общественного питания. Шанс есть, теперь все зависит от того, как реализуем. Понятно, что вопросов возникнет еще много. Пишите их в комментах. И я, и коллеги из департамента их собираем, будем искать ответы. Или прямой эфир на неделе запилю, или с Алексеем еще раз встретимся через неделю. Всем здоровья! Всех обнял. Дистанционно.

Публикация от Дмитрий Левицкий (@dmitry_levitsky)

 
Обсудить21
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Москва — одна из первых по числу тестов в мире, заявил Собянин
09:35Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
09:33Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
09:26СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
09:22В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
09:20В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
09:19Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
09:18В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье
09:17В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
09:16Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль
09:14Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
09:10Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве
09:07В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
09:05На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
09:04Умер писатель Владимир Шпаков
09:01Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:00Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
08:59Все школы Забайкалья переводят на удаленку
08:58В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона
08:56Эксперт "Сколково" рассказал, как вырастить из стартапа мирового лидера
Лента новостейМолния