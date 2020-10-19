https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580418593.html

Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль

Нынешняя неделя показывает, что ситуацию с распространением коронавируса в Москве удается взять под контроль, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном блоге... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T09:16

2020-10-19T09:16

2020-10-19T09:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Нынешняя неделя показывает, что ситуацию с распространением коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> удается взять под контроль, сообщил мэр столицы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> в личном <a href="https://www.sobyanin.ru/blog" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> в понедельник.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва