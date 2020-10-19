https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580416743.html

В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона

Количество выявленных случаев коронавируса в Индии выросло за сутки более чем на 55,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,55 миллиона человек, следует из РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:58

2020-10-19T08:58

2020-10-19T08:58

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

индия

сша

в мире

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<strong>НЬЮ-ДЕЛИ, 19 окт - РИА Новости.</strong> Количество выявленных случаев коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> выросло за сутки более чем на 55,7 тысячи, общее число заболевших превысило 7,55 миллиона человек, следует из данных министерства здравоохранения и семейного благополучия Индии.Индия находится на втором месте в мире по числу зараженных коронавирусом. Больше всего заболевших в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, где коронавирус выявлен у более чем 8,1 миллиона человек.Как отмечает минздрав, по итогам проведенных за сутки более 859 тысяч тестов медики выявили более 66,3 тысячи человек, победивших болезнь. Общее число выздоровевших от коронавируса, по последним данным, превысило 6,66 миллиона человек.Число лечащихся от коронавируса продолжает уменьшаться, за сутки оно сократилось на 11,2 тысячи человек. Всего лечение в больницах проходят более 772 тысяч человек. Число умерших превысило 114 тысяч, за сутки от болезни скончались 579 человек.Как отмечается в опубликованном накануне докладе группы правительственных экспертов, Индия сможет победить коронавирус к концу февраля следующего года при условии соблюдения жителями страны всех мер предотвращения заражения, в частности ношения масок и соблюдения социальной дистанции. При соблюдении всех мер предосторожности общее число зараженных коронавирусом в Индии к концу пандемии может составить 10,5 миллиона человек, считают эксперты.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580405720.html

https://ria.ru/20201018/antitela-1580402265.html

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, индия, сша, в мире