https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580416293.html

Омский губернатор передал часть автопарка правительства региона медикам

Глава Омской области Александр Бурков поручил передать часть автопарка правительства для помощи медикам, борющимся с эпидемией коронавирусной инфекции. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:52

2020-10-19T08:52

2020-10-19T08:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

александр бурков

омская область

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<strong>ОМСК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Глава Омской области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Burkov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бурков</a> поручил передать часть автопарка правительства для помощи медикам, борющимся с эпидемией коронавирусной инфекции.Бурков с 5 октября работает удалённо, поскольку заразился коронавирусом. В начале октября в своём микроблоге Instagram он заявил, что чувствует себя хорошо и переносит инфекцию бессимптомно. Глава региона 9 октября сообщил, что ситуация с коронавирусом в <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a> "усложняется с каждым днём". Новое видеообращение к жителям региона он опубликовал спустя 10 дней."Я принял решение с этой недели направить машины правительства области нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность наших медицинских работников", – рассказал в понедельник в видеообращении в Instagram губернатор Омской области.Глава региона отметил, что ситуация с коронавирусом действительно "сложная, но временная".По оперативным данным, в Омской области за минувшие сутки с 17 на 18 октября зарегистрировано 169 случаев заражения, общее число случаев заражения COVID-19 в регионе с начала пандемии – 13 374, выздоровели 10 343 жителя Омской области. За сутки от инфекции вылечились 73 человека, умерли пятеро. За весь период эпидемии в Омской области с подтверждённым диагнозом COVID-19 умерли 376 человек.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр бурков, омская область