Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580415882.html
В Башкирии всех беременных отправят на удаленку
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц, чтобы обезопасить их от заражения... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T08:47
2020-10-19T08:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
радий хабиров
минздрав башкирии
республика башкортостан
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_220bd780da262eac8641e1c7aba43609.jpg
<strong>УФА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц, чтобы обезопасить их от заражения коронавирусной инфекции."Коллеги, если нужно мое решение, я прошу всех беременных женщин отправить на удаленную работу с сохранением зарплаты. Там, где не имею давать прямых поручений, то это рекомендация. Чтобы наше поколение здоровым рождалось", - сказал на оперативном совещании регионального правительства Хабиров.Глава республики также поручил минфину Башкирии выделять денежные средства для борьбы с коронавирусом минздраву по первому требованию.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Башкирии</a>, в республике на 19 октября зарегистрировано 9809 случаев коронавируса. "Темп прироста 0,7%. Усиливаем амбулаторное и поликлиническое звено для лечения больных на дому. Коечный фонд заполнен на 77%. Запас препаратов создан и имеется", - сказал на совещании министр здравоохранения региона Максим Забелин, попросив перевести беременных на удаленную работу до выхода в декрет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200801/1575209347.html
республика башкортостан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156254/97/1562549717_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_020c5eb952cc173fe9d23861e9d16fea.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, минздрав башкирии, республика башкортостан, здоровье - общество

В Башкирии всех беременных отправят на удаленку

08:47 19.10.2020
 
© Depositphotos / stockassoБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / stockasso
Читать ria.ru в
УФА, 19 окт – РИА Новости. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц, чтобы обезопасить их от заражения коронавирусной инфекции.
"Коллеги, если нужно мое решение, я прошу всех беременных женщин отправить на удаленную работу с сохранением зарплаты. Там, где не имею давать прямых поручений, то это рекомендация. Чтобы наше поколение здоровым рождалось", - сказал на оперативном совещании регионального правительства Хабиров.
Дезинфекция пункта приема гражнан Одно окно компании Мосгаз - РИА Новости, 1920, 01.08.2020
1 августа, 03:40
Меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России
Глава республики также поручил минфину Башкирии выделять денежные средства для борьбы с коронавирусом минздраву по первому требованию.
По данным минздрава Башкирии, в республике на 19 октября зарегистрировано 9809 случаев коронавируса. "Темп прироста 0,7%. Усиливаем амбулаторное и поликлиническое звено для лечения больных на дому. Коечный фонд заполнен на 77%. Запас препаратов создан и имеется", - сказал на совещании министр здравоохранения региона Максим Забелин, попросив перевести беременных на удаленную работу до выхода в декрет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Обсудить0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Радий ХабировМинздрав БашкирииРеспублика БашкортостанЗдоровье - Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:36Москва — одна из первых по числу тестов в мире, заявил Собянин
09:35Власти оценили данные о принудительной стерилизации в пансионате на Урале
09:33Председатель молдавского парламента заразилась коронавирусом
09:26СМИ: РФПИ подписал соглашение о распространении "Спутник V" в Индии
09:22В России провели более 54,3 миллиона тестов на COVID-19
09:20В Москве начнутся проверки соблюдения режима дистанционной работы
09:19Суд вынес приговор экс-мэру Норильска после аварии на ТЭЦ
09:18В Армении заявили о танковой атаке Азербайджана в Карабахе в воскресенье
09:17В КБР четыре человека погибли от отравления угарным газом
09:16Собянин заявил, что ситуацию с коронавирусом удается взять под контроль
09:14Названы сроки начала массовой вакцинации от коронавируса в Москве
09:10Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве
09:07В Москве еще 1767 пациентов выздоровели от коронавируса
09:05На Урале проверят данные о принудительной стерилизации в пансионате
09:04Умер писатель Владимир Шпаков
09:01Арестован врач, выдававший справки нижегородскому стрелку
09:00Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом
08:59Все школы Забайкалья переводят на удаленку
08:58В Индии число случаев коронавируса превысило 7,5 миллиона
08:56Эксперт "Сколково" рассказал, как вырастить из стартапа мирового лидера
Лента новостейМолния