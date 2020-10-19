https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580415882.html

В Башкирии всех беременных отправят на удаленку

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц, чтобы обезопасить их от заражения... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T08:47

2020-10-19T08:47

2020-10-19T08:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

радий хабиров

минздрав башкирии

республика башкортостан

здоровье - общество

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<strong>УФА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Глава Башкирии <a href="http://ria.ru/person_Radijj_KHabirov/" target="_blank" data-auto="true">Радий Хабиров</a> поручил предприятиям и ведомствам отправить на удаленную работу всех беременных сотрудниц, чтобы обезопасить их от заражения коронавирусной инфекции."Коллеги, если нужно мое решение, я прошу всех беременных женщин отправить на удаленную работу с сохранением зарплаты. Там, где не имею давать прямых поручений, то это рекомендация. Чтобы наше поколение здоровым рождалось", - сказал на оперативном совещании регионального правительства Хабиров.Глава республики также поручил минфину Башкирии выделять денежные средства для борьбы с коронавирусом минздраву по первому требованию.По данным <a href="http://ria.ru/organization_Minzdrav_Bashkirii/" target="_blank" data-auto="true">минздрава Башкирии</a>, в республике на 19 октября зарегистрировано 9809 случаев коронавируса. "Темп прироста 0,7%. Усиливаем амбулаторное и поликлиническое звено для лечения больных на дому. Коечный фонд заполнен на 77%. Запас препаратов создан и имеется", - сказал на совещании министр здравоохранения региона Максим Забелин, попросив перевести беременных на удаленную работу до выхода в декрет.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200801/1575209347.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, радий хабиров, минздрав башкирии, республика башкортостан, здоровье - общество