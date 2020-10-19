https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580406447.html

В Венесуэлу доставили российские лекарства от коронавируса

Тысячи доз лекарств от коронавируса прибыли в Венесуэлу из России, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T01:33

2020-10-19T01:33

2020-10-19T04:49

распространение нового коронавируса

россия

николас мадуро

венесуэла

в мире

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<strong>ЛА-ПАС, 19 окт - РИА Новости.</strong> Тысячи доз лекарств от коронавируса прибыли в <a href="https://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank">Венесуэлу</a> из <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, сообщил президент латиноамериканской страны <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>"Из России прибыл мощный противовирусный препарат - фавипиравир", - сказал Мадуро, продемонстрировав упаковку "Авифавира"."Он имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии... Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни", - добавил он.Мадуро отметил, что лекарство будет бесплатным для граждан.Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Фария сообщил РИА Новости, что Каракас и Москва вели переговоры о поставках российских лекарств от коронавируса в латиноамериканскую страну. По его словам, посольство было проинформировано, что российские лекарства, основанные на фавипиравире, – " Авифавир ", "Коронавир" и "Арепливир" – позволяют снизить вдвое время течения болезни и избежать тяжелых последствий. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Яна Городецкая А в регионы лекарство бесплатное прибыло? Вакцинация добровольная в России началась? Или шизофрения продолжается! Сидите дома,носите намордники и все такое. 16

Lena Pusskaia Хоть кому то поможем бесплатно! 12

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россия

венесуэла

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, николас мадуро, венесуэла, в мире