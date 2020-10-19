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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/koronavirus-1580406447.html
В Венесуэлу доставили российские лекарства от коронавируса
Тысячи доз лекарств от коронавируса прибыли в Венесуэлу из России, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T01:33
2020-10-19T04:49
распространение нового коронавируса
россия
николас мадуро
венесуэла
в мире
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<strong>ЛА-ПАС, 19 окт - РИА Новости.</strong> Тысячи доз лекарств от коронавируса прибыли в <a href="https://ria.ru/location_Venezuela/" target="_blank">Венесуэлу</a> из <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a>, сообщил президент латиноамериканской страны <a href="http://ria.ru/person_Nikolas_Maduro/" target="_blank" data-auto="true">Николас Мадуро</a>"Из России прибыл мощный противовирусный препарат - фавипиравир", - сказал Мадуро, продемонстрировав упаковку "Авифавира"."Он имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии... Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни", - добавил он.Мадуро отметил, что лекарство будет бесплатным для граждан.Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Фария сообщил РИА Новости, что Каракас и Москва вели переговоры о поставках российских лекарств от коронавируса в латиноамериканскую страну. По его словам, посольство было проинформировано, что российские лекарства, основанные на фавипиравире, – " Авифавир ", "Коронавир" и "Арепливир" – позволяют снизить вдвое время течения болезни и избежать тяжелых последствий. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
А в регионы лекарство бесплатное прибыло? Вакцинация добровольная в России началась? Или шизофрения продолжается! Сидите дома,носите намордники и все такое.
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Хоть кому то поможем бесплатно!
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россия
венесуэла
РИА Новости
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россия, николас мадуро, венесуэла, в мире

В Венесуэлу доставили российские лекарства от коронавируса

01:33 19.10.2020 (обновлено: 04:49 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкОтечественный препарат "Авифавир" для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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ЛА-ПАС, 19 окт - РИА Новости. Тысячи доз лекарств от коронавируса прибыли в Венесуэлу из России, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро
"Из России прибыл мощный противовирусный препарат - фавипиравир", - сказал Мадуро, продемонстрировав упаковку "Авифавира".
"Он имеет необычайный эффект при лечении пациентов в тяжелом состоянии... Из России прибыли тысячи доз, чтобы спасти жизни", - добавил он.
Мадуро отметил, что лекарство будет бесплатным для граждан.
Ранее посол Венесуэлы в России Карлос Фария сообщил РИА Новости, что Каракас и Москва вели переговоры о поставках российских лекарств от коронавируса в латиноамериканскую страну. По его словам, посольство было проинформировано, что российские лекарства, основанные на фавипиравире, – " Авифавир ", "Коронавир" и "Арепливир" – позволяют снизить вдвое время течения болезни и избежать тяжелых последствий.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРоссияНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
 
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