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Эксперт объяснил, почему нельзя сохранять номера как "мама" и "папа"
Мобильный телефон является местом высокой концентрации персональных данных. Поскольку он может быть утерян, забыт или похищен, крайне важно соблюдать банальные... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T03:19
2020-10-19T03:19
мобильный телефон
технологии
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/tag_mobilnyjjtelefon/" target="_blank">Мобильный телефон</a> является местом высокой концентрации персональных данных. Поскольку он может быть утерян, забыт или похищен, крайне важно соблюдать банальные правила безопасности: в том числе, не указывайте полные данные своих близких родственников с упоминанием степени родства, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201019/832164495.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Например, никогда не записывайте в контактах "мама" или "сестра" с указанием имени и отчества. "Все перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил ваш гаджет", - пояснил эксперт.Часто это сообщение выглядит следующим образом: "Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит". Затем мошенники уже с другого номера позвонят маме и расскажут, что вам срочно нужны деньги, чтобы избавиться от колоссальных неприятностей. Не стоит забывать о важности использования различных защитных функций, предусмотренных самим аппаратом: не записывайте в смартфон коды доступа к банковским картам — ни в телефонной книге, ни в блокноте аппарата. Не указывайте коды доступа домофонов с указанием номера квартиры и этажа."Будьте внимательны и время от времени проверяйте содержимое телефона, корректируйте и удаляйте информацию, которая потенциально может вам навредить", — заключил эксперт.
https://ria.ru/20201019/zvonok-1580407214.html
Телефоны ФСБ записать как папа и мама.
18
А ещё, никогда не записывайте на телефон свои звонки. Мошенники могут скопировать ваш голос и воспользоваться этим. Или даже смонтировать аудиофайл со старых записей и отправить его. Ну как, тяну я на эксперта? Кому заявку подавать?
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РИА Новости
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мобильный телефон, технологии

Эксперт объяснил, почему нельзя сохранять номера как "мама" и "папа"

03:19 19.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкCмартфон
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Мобильный телефон является местом высокой концентрации персональных данных. Поскольку он может быть утерян, забыт или похищен, крайне важно соблюдать банальные правила безопасности: в том числе, не указывайте полные данные своих близких родственников с упоминанием степени родства, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Например, никогда не записывайте в контактах "мама" или "сестра" с указанием имени и отчества. "Все перечисленное послужит подспорьем злоумышленникам, если вдруг ваш телефон окажется в их руках. В этом случае вы уже не сможете позвонить близким и рассказать печальную историю об утрате вашего телефона, зато с того же аппарата и от вашего имени маме или папе могут позвонить или отправить сообщение те, кто нашел или похитил ваш гаджет", - пояснил эксперт.
Часто это сообщение выглядит следующим образом: "Любимая мама, я не могу говорить, но тебе позвонит человек и сделай так, как он просит". Затем мошенники уже с другого номера позвонят маме и расскажут, что вам срочно нужны деньги, чтобы избавиться от колоссальных неприятностей.
"При этом мотивировки могут быть самыми разнообразными, начиная от дорожно-транспортных происшествий и задержания полицией до рассказов про несуществующие долги или компрометирующую вас информацию, которая может быть уничтожена только после передачи внушительной денежной суммы", — добавил юрист.
Не стоит забывать о важности использования различных защитных функций, предусмотренных самим аппаратом: не записывайте в смартфон коды доступа к банковским картам — ни в телефонной книге, ни в блокноте аппарата. Не указывайте коды доступа домофонов с указанием номера квартиры и этажа.
"Будьте внимательны и время от времени проверяйте содержимое телефона, корректируйте и удаляйте информацию, которая потенциально может вам навредить", — заключил эксперт.
Девушка со смартфоном - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
02:17
Эксперт рассказал, как сделать так, чтобы мошенники вам не дозвонились
 
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Мобильный телефонТехнологии
 
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