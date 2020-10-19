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https://ria.ru/20201019/klum-1580473775.html
"Полный конфуз": 47-летняя супермодель возмутила Сеть танцем в белье
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум выложила на странице в Instagram видео со своим танцем в нижнем белье и вызвала возмущение... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:38
2020-10-19T13:38
шоубиз
хайди клум
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель <a href="https://ria.ru/person_Klum_KHajjdi" target="_blank">Хайди Клум</a> выложила на странице в <a href="https://www.instagram.com/p/CGYvt2ADOM7/" target="_blank">Instagram</a> видео со своим танцем в нижнем белье и вызвала возмущение публики. Знаменитость закрыла этот пост для комментариев, но дискуссия развернулась под посвященной ей статьей в <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8846381/Heidi-Klum-shows-supermodel-figure-dances-home-Savage-X-Fenty-lingerie.html#comments">Daily Mail</a>.На размещенном ролике звезда танцует в черном нижнем белье у себя дома. Она распустила волосы и предпочла остаться без макияжа. Пользователи интернета не оценили кадры с бывшей супермоделью и подвергли ее критике. Они посчитали, что в ее возрасте должно быть стыдно снимать такие видео.“Дешево и странно. Веди себя соответствующе вашему возрасту, пожалуйста”, “Стареющий супермодели - это полный конфуз”, “Видимо она ищет внимания”, “Отчаянная”, “Я могу понять публикацию таких видео в 20 и 30 лет, но никак не в 40”, “Подумай о детях”, “Очень неловко”, - написали они.
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хайди клум

"Полный конфуз": 47-летняя супермодель возмутила Сеть танцем в белье

13:38 19.10.2020
 
© AFP 2020 / Getty Images/Frazer HarrisonХайди Клум
Хайди Клум - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© AFP 2020 / Getty Images/Frazer Harrison
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум выложила на странице в Instagram видео со своим танцем в нижнем белье и вызвала возмущение публики. Знаменитость закрыла этот пост для комментариев, но дискуссия развернулась под посвященной ей статьей в Daily Mail.
На размещенном ролике звезда танцует в черном нижнем белье у себя дома. Она распустила волосы и предпочла остаться без макияжа.
Пользователи интернета не оценили кадры с бывшей супермоделью и подвергли ее критике. Они посчитали, что в ее возрасте должно быть стыдно снимать такие видео.
“Дешево и странно. Веди себя соответствующе вашему возрасту, пожалуйста”, “Стареющий супермодели - это полный конфуз”, “Видимо она ищет внимания”, “Отчаянная”, “Я могу понять публикацию таких видео в 20 и 30 лет, но никак не в 40”, “Подумай о детях”, “Очень неловко”, - написали они.
Модель Хайди Клум во время показа Victoria's Secret. 2008 год - РИА Новости, 1920, 22.09.2020
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ШоубизХайди Клум
 
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