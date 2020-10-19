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https://ria.ru/20201019/kluby-1580404047.html
Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения
Система регистрации для входа в ночные заведения заработает в Москве в понедельник, теперь при входе в бар или клуб, независимо от времени суток, москвичам надо РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T00:14
2020-10-19T00:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Система регистрации для входа в ночные заведения заработает в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в понедельник, теперь при входе в бар или клуб, независимо от времени суток, москвичам надо зарегистрироваться по телефону.Ранее мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a> сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.Как уточнили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, система регистрации для входа в ночные заведения заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем.Кому нужен код, и как его получитьКак сообщал глава столичного департамента торговли и услуг <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Nemerjuk/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Немерюк</a>, система регистрации на входе по QR-коду или СМС может распространиться на 500 заведений, к ним не относятся кафе и рестораны, работающие до 00.00. По его словам, дальнейшее распространение системы на другие предприятия будет зависеть от того, как она будет работать на ночных заведениях и как себя зарекомендует. Эксперимент продлится до 1 ноября.Чтобы получить код, организации необходимо: авторизоваться в личном кабинете юрлица и индивидуального предпринимателя на mos.ru, добавить фактические адреса всех своих ночных заведений, для каждого введенного адреса сформировать уникальный QR-код, распечатать его и разместить при входе в заведение.Как зарегистрироватьсяЧтобы попасть в заведение, входящее в перечень, на входе нужно будет выбрать на информационном плакате тип регистрации по QR-коду или по СМС. При регистрации по QR-коду надо отсканировать код, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Подтверждение отобразится на экране. Для регистрации по СМС, нужно отправить СМС на специальный короткий номер 7377, подтверждение придет ответным сообщением. Его надо показать на входе.В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения, всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Оно будет отправлено через информационную систему департамента информационных технологий Москвы.Как пояснял Немерюк, департамент здравоохранения передает информацию (номер телефона человека, у которого был обнаружен коронавирус) в департамент информационных технологий, ДИТ в информационную систему, которая рассылает всем, кто был рядом, push-уведомление о том, что они были в контакте с заболевшим и рекомендацией сделать тест. Он отметил, что данные, а именно привязка номера телефона к дате, времени и месту нахождения, некоторое время будут храниться в защищенной базе - в ЦОД департамента информационных технологий.Штрафы за невыполнениеЗа отсутствие QR-кода на входе штраф к заведению будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей. При этом посетителей, которые будут находиться в заведении без кода, штрафовать не будут.Также Немерюк сообщил, что власти не будут штрафовать посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после того, как получили уведомление о возможном контакте. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201012/koronavirus-1579394442.html
https://ria.ru/20201011/ogranicheniya-1579259603.html
https://ria.ru/20201010/onischenko-1579232579.html
https://ria.ru/20201008/uzhestochenie-1578911275.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

Москвичей обязали регистрироваться при входе в ночные заведения

00:14 19.10.2020
 
© Depositphotos / Santiago NunezБармен ночного клуба делает коктейль
Бармен ночного клуба делает коктейль - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Depositphotos / Santiago Nunez
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Система регистрации для входа в ночные заведения заработает в Москве в понедельник, теперь при входе в бар или клуб, независимо от времени суток, москвичам надо зарегистрироваться по телефону.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 19 октября доступ работников и посетителей на дискотеки, в ночные клубы, бары и аналогичные развлекательные заведения, открытые с полуночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов по QR-коду или по СМС.
Как уточнили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, система регистрации для входа в ночные заведения заработает в понедельник в 12.00, проходить ее при входе в столичные бары сотрудникам и посетителям нужно в любое время суток, в том числе днем.
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Кому нужен код, и как его получить

Как сообщал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, система регистрации на входе по QR-коду или СМС может распространиться на 500 заведений, к ним не относятся кафе и рестораны, работающие до 00.00. По его словам, дальнейшее распространение системы на другие предприятия будет зависеть от того, как она будет работать на ночных заведениях и как себя зарекомендует. Эксперимент продлится до 1 ноября.
Чтобы получить код, организации необходимо: авторизоваться в личном кабинете юрлица и индивидуального предпринимателя на mos.ru, добавить фактические адреса всех своих ночных заведений, для каждого введенного адреса сформировать уникальный QR-код, распечатать его и разместить при входе в заведение.
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Как зарегистрироваться

Чтобы попасть в заведение, входящее в перечень, на входе нужно будет выбрать на информационном плакате тип регистрации по QR-коду или по СМС. При регистрации по QR-коду надо отсканировать код, перейти по полученной ссылке и авторизоваться по номеру телефона или через mos.ru. Подтверждение отобразится на экране. Для регистрации по СМС, нужно отправить СМС на специальный короткий номер 7377, подтверждение придет ответным сообщением. Его надо показать на входе.
В случае последующего выявления инфекции у кого-то из посетителей заведения, всех присутствовавших людей оповестят о том, что они оказались в зоне риска и должны оперативно пройти тестирование на COVID-19. Оно будет отправлено через информационную систему департамента информационных технологий Москвы.
Как пояснял Немерюк, департамент здравоохранения передает информацию (номер телефона человека, у которого был обнаружен коронавирус) в департамент информационных технологий, ДИТ в информационную систему, которая рассылает всем, кто был рядом, push-уведомление о том, что они были в контакте с заболевшим и рекомендацией сделать тест. Он отметил, что данные, а именно привязка номера телефона к дате, времени и месту нахождения, некоторое время будут храниться в защищенной базе - в ЦОД департамента информационных технологий.
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Штрафы за невыполнение

За отсутствие QR-кода на входе штраф к заведению будет составлять от 300 до 500 тысяч рублей. При этом посетителей, которые будут находиться в заведении без кода, штрафовать не будут.
Также Немерюк сообщил, что власти не будут штрафовать посетителей баров, которые не сделали тест на коронавирус после того, как получили уведомление о возможном контакте.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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