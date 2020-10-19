Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201019/kitoboy-1580545522.html
"Китобой" получил главный приз кинофестиваля в китайском Пинъяо
Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:47
2020-10-19T19:57
культура
кино и сериалы
новости культуры
сербия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576103522_0:235:2454:1615_1400x0_80_0_0_69c42427864b2540a614075ec4812a88.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в китайском Пинъяо (PYIFF), который проходил c 10 по 19 октября, <a href="https://www.screendaily.com/news/the-whaler-boy-mama-win-top-awards-at-pingyao-film-festival/5154149.article" target="_blank">сообщает</a> Screen Daily.Денежный эквивалент премии – 20 тысяч долларов, половина этой суммы идет на следующую картину режиссера, а оставшиеся средства – китайскому дистрибьютору. Лучшим фильмом на китайском языке была названа работа Ли Дунмэя "Мама". Премия в размере 18 тысяч долларов также была поделена между следующим проектом автора и расходами на прокат в Китае. Лучшим режиссером ленты на иностранном языке стал Иван Икич из Сербии ("Оазис"), японец Юджиро Харумото ("Баланс") получил Приз жюри, а Специальный приз жюри достался израильскому режиссеру Рути Прибара за фильм "Азия". В этом году на фестивале, который проходил в четвертый раз, были показаны 63 картины, но в отличие от прошлых лет, на нем из-за пандемии коронавируса почти не было иностранных гостей.
https://ria.ru/20201007/kitoboy-1578462133.html
сербия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576103522_0:5:2454:1846_1400x0_80_0_0_55e5832fe02eb81bd0ec910b49927fb5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, сербия, китай

"Китобой" получил главный приз кинофестиваля в китайском Пинъяо

19:47 19.10.2020 (обновлено: 19:57 19.10.2020)
 
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)Кадр из фильма "Китобой"
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© Man's Films Productions, Studio Orka, ТПО "Рок" (2020)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в китайском Пинъяо (PYIFF), который проходил c 10 по 19 октября, сообщает Screen Daily.
Денежный эквивалент премии – 20 тысяч долларов, половина этой суммы идет на следующую картину режиссера, а оставшиеся средства – китайскому дистрибьютору.
Лучшим фильмом на китайском языке была названа работа Ли Дунмэя "Мама". Премия в размере 18 тысяч долларов также была поделена между следующим проектом автора и расходами на прокат в Китае.
Лучшим режиссером ленты на иностранном языке стал Иван Икич из Сербии ("Оазис"), японец Юджиро Харумото ("Баланс") получил Приз жюри, а Специальный приз жюри достался израильскому режиссеру Рути Прибара за фильм "Азия".
В этом году на фестивале, который проходил в четвертый раз, были показаны 63 картины, но в отличие от прошлых лет, на нем из-за пандемии коронавируса почти не было иностранных гостей.
Кадр из фильма Китобой - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 08:00Культура
Путь к мечте: почему надо смотреть фильм "Китобой" и другие кинопремьеры
 
КультураКино и сериалыНовости культурыСербияКитай
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния