https://ria.ru/20201019/kitoboy-1580545522.html
"Китобой" получил главный приз кинофестиваля в китайском Пинъяо
Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T19:47
2020-10-19T19:47
2020-10-19T19:57
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кино и сериалы
новости культуры
сербия
китай
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости</strong>. Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в китайском Пинъяо (PYIFF), который проходил c 10 по 19 октября, <a href="https://www.screendaily.com/news/the-whaler-boy-mama-win-top-awards-at-pingyao-film-festival/5154149.article" target="_blank">сообщает</a> Screen Daily.Денежный эквивалент премии – 20 тысяч долларов, половина этой суммы идет на следующую картину режиссера, а оставшиеся средства – китайскому дистрибьютору. Лучшим фильмом на китайском языке была названа работа Ли Дунмэя "Мама". Премия в размере 18 тысяч долларов также была поделена между следующим проектом автора и расходами на прокат в Китае. Лучшим режиссером ленты на иностранном языке стал Иван Икич из Сербии ("Оазис"), японец Юджиро Харумото ("Баланс") получил Приз жюри, а Специальный приз жюри достался израильскому режиссеру Рути Прибара за фильм "Азия". В этом году на фестивале, который проходил в четвертый раз, были показаны 63 картины, но в отличие от прошлых лет, на нем из-за пандемии коронавируса почти не было иностранных гостей.
https://ria.ru/20201007/kitoboy-1578462133.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, сербия, китай
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости
. Фильм "Китобой" Филиппа Юрьева получил награду имени Роберто Росселлини за лучший режиссерский дебют на иностранном языке на Международном кинофестивале в китайском Пинъяо (PYIFF), который проходил c 10 по 19 октября, сообщает
Screen Daily.
Денежный эквивалент премии – 20 тысяч долларов, половина этой суммы идет на следующую картину режиссера, а оставшиеся средства – китайскому дистрибьютору.
Лучшим фильмом на китайском языке была названа работа Ли Дунмэя "Мама". Премия в размере 18 тысяч долларов также была поделена между следующим проектом автора и расходами на прокат в Китае.
Лучшим режиссером ленты на иностранном языке стал Иван Икич из Сербии ("Оазис"), японец Юджиро Харумото ("Баланс") получил Приз жюри, а Специальный приз жюри достался израильскому режиссеру Рути Прибара за фильм "Азия".
В этом году на фестивале, который проходил в четвертый раз, были показаны 63 картины, но в отличие от прошлых лет, на нем из-за пандемии коронавируса почти не было иностранных гостей.