Онлайн-конференция об экономическом потенциале Китая
21 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальном экономическом потенциале Китая c учетом влияния пандемии COVID-19, в ходе которой будет представлена монография "Китай становится экономической сверхдержавой".
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Участники:
- руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, автор книги Андрей ОСТРОВСКИЙ;
- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей КАРНЕЕВ;
- директор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, профессор МГИМО МИД России Александр АГЕЕВ.
Стремительное развитие китайской экономики в конце ХХ – начале ХХI века – один из наиболее актуальных вопросов мировой политики. Каким образом Китай сумел ускорить социально-экономическое развитие и выйти на лидирующие позиции в мире? В чем особенности китайской модели реформ? Почему китайская экономика сумела быстро восстановиться после карантинных мер в связи с пандемией COVID-19? Что означает превращение Китая в экономическую сверхдержаву для других акторов мировой политики? Что ждет отношения Китая и США, которые в последние время ознаменовались чередой торговых войн? Может ли китайский опыт реформ быть полезен России? Как с учетом новых вызовов будут развиваться российско-китайские отношения?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, автор книги Андрей ОСТРОВСКИЙ;
- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей КАРНЕЕВ;
- директор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, профессор МГИМО МИД России Александр АГЕЕВ.
Стремительное развитие китайской экономики в конце ХХ – начале ХХI века – один из наиболее актуальных вопросов мировой политики. Каким образом Китай сумел ускорить социально-экономическое развитие и выйти на лидирующие позиции в мире? В чем особенности китайской модели реформ? Почему китайская экономика сумела быстро восстановиться после карантинных мер в связи с пандемией COVID-19? Что означает превращение Китая в экономическую сверхдержаву для других акторов мировой политики? Что ждет отношения Китая и США, которые в последние время ознаменовались чередой торговых войн? Может ли китайский опыт реформ быть полезен России? Как с учетом новых вызовов будут развиваться российско-китайские отношения?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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