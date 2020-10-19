https://ria.ru/20201019/kitay-1580507463.html

Онлайн-конференция об экономическом потенциале Китая

21 октября в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию об актуальном экономическом потенциале Китая c учетом влияния пандемии COVID-19, в ходе которой будет представлена монография "Китай становится экономической сверхдержавой".

2020-10-19T16:14

2020-10-19T16:14

2020-10-19T16:14

анонсы

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https://cdn23.img.ria.ru/images/sharing/article/1580507463.jpg?1603113256

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20201021/952945015.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, автор книги Андрей ОСТРОВСКИЙ;<br>- руководитель Школы востоковедения факультета мировой экономики и политики НИУ ВШЭ Андрей КАРНЕЕВ;<br>- директор Института экономических стратегий Отделения общественных наук РАН, профессор МГИМО МИД России Александр АГЕЕВ.<br><br>Стремительное развитие китайской экономики в конце ХХ – начале ХХI века – один из наиболее актуальных вопросов мировой политики. Каким образом Китай сумел ускорить социально-экономическое развитие и выйти на лидирующие позиции в мире? В чем особенности китайской модели реформ? Почему китайская экономика сумела быстро восстановиться после карантинных мер в связи с пандемией COVID-19? Что означает превращение Китая в экономическую сверхдержаву для других акторов мировой политики? Что ждет отношения Китая и США, которые в последние время ознаменовались чередой торговых войн? Может ли китайский опыт реформ быть полезен России? Как с учетом новых вызовов будут развиваться российско-китайские отношения?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы