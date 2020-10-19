https://ria.ru/20201019/kirkorov-1580407086.html

Киркоров рассказал о разладе с Пугачевой

Певец Филипп Киркоров рассказал в эфире НТВ, что не поддерживает отношения с бывшей женой Аллой Пугачевой. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T02:08

2020-10-19T02:08

2020-10-19T02:08

шоубиз

россия

борис моисеев

филипп киркоров

алла пугачева

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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> рассказал в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>, что не поддерживает отношения с бывшей женой <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллой Пугачевой</a>."Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной", - заявил Киркоров.Он отметил, что даже не знает о предложении Пугачевой помочь <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Борису Моисееву</a> после того, как в Сети появились слухи об ухудшении состоянии артиста."Да и даже если бы общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо", — добавил певец.Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе.

https://ria.ru/20200907/razvod-1576872347.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, борис моисеев, филипп киркоров, алла пугачева