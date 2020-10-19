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Шоубиз
https://ria.ru/20201019/kirkorov-1580407086.html
Киркоров рассказал о разладе с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал в эфире НТВ, что не поддерживает отношения с бывшей женой Аллой Пугачевой. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T02:08
2020-10-19T02:08
шоубиз
россия
борис моисеев
филипп киркоров
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. </strong>Певец <a href="http://ria.ru/person_Filipp_Kirkorov/" target="_blank" data-auto="true">Филипп Киркоров</a> рассказал в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a>, что не поддерживает отношения с бывшей женой <a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Аллой Пугачевой</a>."Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной", - заявил Киркоров.Он отметил, что даже не знает о предложении Пугачевой помочь <a href="http://ria.ru/person_Boris_Moiseev/" target="_blank" data-auto="true">Борису Моисееву</a> после того, как в Сети появились слухи об ухудшении состоянии артиста."Да и даже если бы общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо", — добавил певец.Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе.
https://ria.ru/20200907/razvod-1576872347.html
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россия, борис моисеев, филипп киркоров, алла пугачева

Киркоров рассказал о разладе с Пугачевой

02:08 19.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец Филипп Киркоров на премьере фильма "Вторжение"
Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Вторжение - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров рассказал в эфире НТВ, что не поддерживает отношения с бывшей женой Аллой Пугачевой.
"Я, к сожалению, не общаюсь с Аллой Борисовной", - заявил Киркоров.
Он отметил, что даже не знает о предложении Пугачевой помочь Борису Моисееву после того, как в Сети появились слухи об ухудшении состоянии артиста.
"Да и даже если бы общался с ней, то это нетактично и неправильно лезть в личные отношения Аллы Борисовны с Борисом Моисеевым. И вообще с кем-либо", — добавил певец.
Киркоров был четвертым мужем Аллы Пугачевой. Брак артисты заключили в марте 1994 года в Петербурге. В мае того же года они обвенчались в Иерусалиме, однако в ноябре 2005 года они официально сообщили о своем разводе.
Певица Алла Пугачева с супругом телеведущим Максимом Галкиным перед премьерой нового фильма режиссера Никиты Михалкова Солнечный удар в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2020
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ШоубизРоссияБорис МоисеевФилипп КиркоровАлла Пугачева
 
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