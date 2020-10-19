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https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html
Джабаров об обвинениях России в кибератаках: "Делать нам больше нечего"
Заявления британских властей о том, что за кибератаками в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Корее и Японии, якобы стоит... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T21:52
2020-10-19T21:52
россия
обвинения россиян в кибератаках
владимир джабаров
великобритания
южная корея
япония
сша
фсб
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Заявления британских властей о том, что за кибератаками в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Корее и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, якобы стоит Россия, не имеют оснований, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>.При этом он отметил, что пакет антироссийских санкций исчерпал себя и видимо "нужно обновление".Джабаров подчеркнул, что хакеры работают по сему миру, преследуя свои цели. От них страдают многие государства."Американские хакеры постоянно атакуют органы госвласти России", - сказал законодатель.
https://ria.ru/20201019/khakery-1580558520.html
https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html
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россия, обвинения россиян в кибератаках, владимир джабаров, великобритания, южная корея, япония, сша, фсб, в мире

Джабаров об обвинениях России в кибератаках: "Делать нам больше нечего"

21:52 19.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВладимир Джабаров
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт – РИА Новости. Заявления британских властей о том, что за кибератаками в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Корее и Японии, якобы стоит Россия, не имеют оснований, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Токио. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.
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"Делать нам больше нечего, как устраивать кибератаки на Олимпиаду. Причем японская даже не состоялась еще", - сказал сенатор.

При этом он отметил, что пакет антироссийских санкций исчерпал себя и видимо "нужно обновление".
Джабаров подчеркнул, что хакеры работают по сему миру, преследуя свои цели. От них страдают многие государства.
"Американские хакеры постоянно атакуют органы госвласти России", - сказал законодатель.
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РоссияОбвинения россиян в кибератакахВладимир ДжабаровВеликобританияЮжная КореяЯпонияСШАФСБВ мире
 
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