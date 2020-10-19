https://ria.ru/20201019/kiberataki-1580559416.html

Джабаров об обвинениях России в кибератаках: "Делать нам больше нечего"

Заявления британских властей о том, что за кибератаками в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Корее и Японии, якобы стоит... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:52

2020-10-19T21:52

2020-10-19T21:52

россия

обвинения россиян в кибератаках

владимир джабаров

великобритания

южная корея

япония

сша

фсб

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113151/73/1131517398_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_0126b2e3af9326a1ff02b95b4d1812b7.jpg

<strong>МОСКВА, 19 окт – РИА Новости.</strong> Заявления британских властей о том, что за кибератаками в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в Корее и <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, якобы стоит Россия, не имеют оснований, заявил РИА Новости в понедельник первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Dzhabarov/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Джабаров</a>.МИД Британии обвинил Россию во враждебной киберактивности в отношении официальных лиц и организаций, готовивших Олимпийские игры в <a href="http://ria.ru/location_Tokyo/" target="_blank" data-auto="true">Токио</a>. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a>.При этом он отметил, что пакет антироссийских санкций исчерпал себя и видимо "нужно обновление".Джабаров подчеркнул, что хакеры работают по сему миру, преследуя свои цели. От них страдают многие государства."Американские хакеры постоянно атакуют органы госвласти России", - сказал законодатель.

https://ria.ru/20201019/khakery-1580558520.html

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

2

россия

великобритания

южная корея

япония

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обвинения россиян в кибератаках, владимир джабаров, великобритания, южная корея, япония, сша, фсб, в мире