https://ria.ru/20201019/khakery-1580558520.html

Источник в МИД назвал заявление США о хакерских атаках бессмысленным

Обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T21:40

2020-10-19T21:40

2020-10-19T22:09

обвинения россиян в кибератаках

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Обвинения США и Великобритании в причастности российских хакеров к различным атакам, в том числе в адрес организаторов Олимпиады в Токио, бездоказательны и направлены на внутреннюю аудиторию, заявил РИА Новости источник в российском МИД.В понедельник минюст США предъявил заочно обвинения в хакерстве шести россиянам, причастным к распространению вируса NotPetya в 2017 году. В частности было заявлено, что шестеро россиян "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении Украины (кибератаки на энергетические сети), Грузии, выборов во Франции, Олимпиады в Южной Корее и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за применение нервно-паралитического вещества "Новичок". Утверждается, что эти лица являются сотрудниками ГРУ. Почти одновременно в МИД Великобритании заявили, что разведка РФ якобы также планировала кибератаку на организаторов Олимпийских игр в Токио до их переноса. Утверждается, что среди целей были организаторы игр, логистические службы и спонсоры. Министерство утверждает, что российская военная разведка была причастна и к кибератакам во время зимней Олимпиады и Паралимпиады в 2018 году в Южной Корее.Он подчеркнул, что подобные заявления звучат с целью "создания антироссийской атмосферы", и направлены на внутреннюю аудиторию, в том числе в контексте предвыборной кампании в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>.

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

Ярослав Погодин Не для сравнения ситуации, а как диагноз политиков стран НАТО на основании таких обвинений разжигали религиозные войны. Начинали крестовые походы. Что мешает им переключиться на расчёты ПВО России? Пилотов самолётов носителей кинжала? Операторов Пересвета... Уже говорил и повторю. Западные партнёры к сожалению невменяемые и представляют опасность для мира. Как раковые клетки для организма 13

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обвинения россиян в кибератаках, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире