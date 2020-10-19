https://ria.ru/20201019/khakery-1580472907.html

Хакеры взломали сайт парламента Киргизии

Сайт парламента Киргизии подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T13:26

2020-10-19T13:26

2020-10-19T13:26

протесты в бишкеке

сооронбай жээнбеков

кубатбек боронов

бишкек

киргизия

в мире

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<strong>БИШКЕК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Сайт парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.По его словам, возможно, проблемы с безопасностью сайта возникли из-за повреждения серверов во время захвата здания протестующими 5 октября, когда помещения внутри парламента были полностью разгромлены.Группа хакеров The Black Pirate разослали с почты пресс-службы законодательного собрания Киргизии сообщение, что они взломали сайт парламента. "У нас всё находится в руках, мы захватили сайт kenesh.kg, ждём выкупа", - говорится в сообщении.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. Пострадали 7 человек.После отставки президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились.

https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html

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бишкек

киргизия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире