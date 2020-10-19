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Участники акции протеста в Бишкеке
Протесты в Бишкеке
https://ria.ru/20201019/khakery-1580472907.html
Хакеры взломали сайт парламента Киргизии
Сайт парламента Киргизии подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T13:26
2020-10-19T13:26
протесты в бишкеке
сооронбай жээнбеков
кубатбек боронов
бишкек
киргизия
в мире
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<strong>БИШКЕК, 19 окт - РИА Новости.</strong> Сайт парламента <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.По его словам, возможно, проблемы с безопасностью сайта возникли из-за повреждения серверов во время захвата здания протестующими 5 октября, когда помещения внутри парламента были полностью разгромлены.Группа хакеров The Black Pirate разослали с почты пресс-службы законодательного собрания Киргизии сообщение, что они взломали сайт парламента. "У нас всё находится в руках, мы захватили сайт kenesh.kg, ждём выкупа", - говорится в сообщении.В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии <a href="http://ria.ru/person_Kubatbek_Boronov/" target="_blank" data-auto="true">Кубатбек Боронов</a> подал в отставку. Позже беспорядки в <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a> возобновились. Пострадали 7 человек.После отставки президента страны <a href="http://ria.ru/person_Sooronbajj_ZHehehnbekov/" target="_blank" data-auto="true">Сооронбая Жээнбекова</a> 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились.
https://ria.ru/20201019/zhaparov-1580436944.html
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сооронбай жээнбеков, кубатбек боронов, бишкек, киргизия, в мире

Хакеры взломали сайт парламента Киргизии

13:26 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке
Митинг в поддержку Садыра Жапарова в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
БИШКЕК, 19 окт - РИА Новости. Сайт парламента Киргизии подвергся хакерской атаке, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.
"Наши специалисты сейчас работают над тем, чтобы вернуть контроль за сайтом. Думаю, временно мы его просто полностью отключим и он не будет функционировать", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, возможно, проблемы с безопасностью сайта возникли из-за повреждения серверов во время захвата здания протестующими 5 октября, когда помещения внутри парламента были полностью разгромлены.
Группа хакеров The Black Pirate разослали с почты пресс-службы законодательного собрания Киргизии сообщение, что они взломали сайт парламента. "У нас всё находится в руках, мы захватили сайт kenesh.kg, ждём выкупа", - говорится в сообщении.
Новоизбранный премьер-министр Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента Киргизии - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
Вчера, 10:53Протесты в Бишкеке
И.о. президента Киргизии Жапаров назвал условие участия в выборах
В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер Киргизии Кубатбек Боронов подал в отставку. Позже беспорядки в Бишкеке возобновились. Пострадали 7 человек.
После отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились.
Ситуация в Киргизии: отставка президента и новые требования демонстрантов
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

Раздача масок митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Силовиков на месте проведения митинга не было.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова собираются на митинг в Бишкеке
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© Sputnik / Эркин Садыков  / Перейти в фотобанк

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об уходе в отставку
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

Раздача хлеба митингующим у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© Sputnik / Эркин Садыков / Перейти в фотобанк

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

Митингующие у дома правительства в Бишкеке
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

Сотрудники правоохранительных органов в Бишкеке
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
1 из 14

О решении уйти с поста президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил в обращении к гражданам республики.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 14

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — сказал Жээнбеков.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
3 из 14

С утра несколько сотен сторонников премьер-министра Садыра Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль", которая находится недалеко от резиденции главы государства.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Силовиков на месте проведения митинга не было.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
5 из 14

Новость об уходе Жээнбекова демонстранты встретили радостными выкриками и свистом.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
6 из 14

Очень скоро протестующие выдвинули новое требование — распустить парламент.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
7 из 14

Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге в Бишкеке.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
8 из 14

По словам Жээнбекова, ситуация в республике близка к конфликту между протестующими и силовиками, охраняющими госрезиденцию.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
9 из 14

Подавший в отставку президент призвал премьера Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы и вернуть мирную жизнь бишкекчанам.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
10 из 14

"Никакая власть не стоит целостности нашей страны и согласия в обществе", — убежден Жээнбеков.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Вопрос об отставке Жээнбекова парламент Киргизии рассмотрит на заседании 16 октября.

© Sputnik / Эркин Садыков
Перейти в фотобанк
12 из 14

Исполнять обязанности президента республики будет спикер Канат Исаев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
13 из 14

Массовые протесты в Киргизии не стихают с пятого октября.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
14 из 14

В столкновениях пострадали более тысячи человек, один погиб.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
 
Обсудить1
Протесты в БишкекеСооронбай ЖээнбековКубатбек БороновБишкекКиргизияВ мире
 
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