https://ria.ru/20201019/khakery-1580455239.html

Эксперты рассказали об атаках хакеров из КНДР на российские предприятия

Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T12:15

2020-10-19T12:15

2020-10-19T12:15

россия

лаборатория касперского

positive technologies

кндр (северная корея)

технологии

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным Positive Technologies, успеха не добилась.По словам ведущего специалиста группы исследования угроз экспертного центра безопасности <a href="https://ria.ru/organization_Positive_Technologies/" target="_blank">Positive Technologies</a> Дениса Кувшинова, группировка Kimsuky известна как минимум с 2013 года, "традиционно группировка нацелена на шпионаж".Руководитель отдела исследования сложных угроз компании Group-IB Анастасия Тихонова заметила, что Kimsuky также известна под именами Velvet Chollima, Black Banshee и действует с территории <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">Северной Кореи</a>."Северокорейцы Kimsuky, предположительно, атаковали военные организации, уже занятые в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в Южной Корее, России, Украине, Словакии и Турции. Судя по доступным в сети документам, экспертами было выдвинуто предположение, что в атаках также использовался целенаправленный фишинг. Однако, например, при атаке на турецкого производителя военной техники хакеры создали поддельную страницу авторизации в почтовом сервисе Outlook, которым пользовались сотрудники данной компании. Таким образом, в распоряжении злоумышленников могли оказаться данные для входа в рабочую почту, и это могло привести к краже секретных данных", - рассказала она.Эксперт по кибербезопасности в <a href="https://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank">"Лаборатории Касперского"</a> Денис Легезо сообщил, что компания фиксировала атаки группы, в том числе, на организации в РФ. "Этим летом мы заметили новые интересы групп, которые принято относить к Северной Корее. Если раньше часть из них занималась кибершпионажем, связанным с политикой, а часть - коммерческими проектами, например, атакуя криптобиржи, то сейчас добавились новые цели. Например, некоторые используемые ими документы-приманки стали содержать данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях. Географически кампании были диверсифицированы. Такие изменения позволяют предположить, что промышленный шпионаж также вошел в сферу интересов этих групп", - заявил он.Ранее об атаках северокорейских хакеров сообщил "Коммерсант", посольство КНДР в Москве заявило РИА Новости, что такой информацией не обладает.

https://ria.ru/20201016/twitter-1580061593.html

https://ria.ru/20200926/khakery-1577808533.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лаборатория касперского, positive technologies, кндр (северная корея), технологии, в мире