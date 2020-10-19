Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201019/khakery-1580455239.html
Эксперты рассказали об атаках хакеров из КНДР на российские предприятия
Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:15
2020-10-19T12:15
россия
лаборатория касперского
positive technologies
кндр (северная корея)
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1400x0_80_0_0_a8be3807a5e7a38dcc2ceb41c76cbe11.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным Positive Technologies, успеха не добилась.По словам ведущего специалиста группы исследования угроз экспертного центра безопасности <a href="https://ria.ru/organization_Positive_Technologies/" target="_blank">Positive Technologies</a> Дениса Кувшинова, группировка Kimsuky известна как минимум с 2013 года, "традиционно группировка нацелена на шпионаж".Руководитель отдела исследования сложных угроз компании Group-IB Анастасия Тихонова заметила, что Kimsuky также известна под именами Velvet Chollima, Black Banshee и действует с территории <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">Северной Кореи</a>."Северокорейцы Kimsuky, предположительно, атаковали военные организации, уже занятые в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в Южной Корее, России, Украине, Словакии и Турции. Судя по доступным в сети документам, экспертами было выдвинуто предположение, что в атаках также использовался целенаправленный фишинг. Однако, например, при атаке на турецкого производителя военной техники хакеры создали поддельную страницу авторизации в почтовом сервисе Outlook, которым пользовались сотрудники данной компании. Таким образом, в распоряжении злоумышленников могли оказаться данные для входа в рабочую почту, и это могло привести к краже секретных данных", - рассказала она.Эксперт по кибербезопасности в <a href="https://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank">"Лаборатории Касперского"</a> Денис Легезо сообщил, что компания фиксировала атаки группы, в том числе, на организации в РФ. "Этим летом мы заметили новые интересы групп, которые принято относить к Северной Корее. Если раньше часть из них занималась кибершпионажем, связанным с политикой, а часть - коммерческими проектами, например, атакуя криптобиржи, то сейчас добавились новые цели. Например, некоторые используемые ими документы-приманки стали содержать данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях. Географически кампании были диверсифицированы. Такие изменения позволяют предположить, что промышленный шпионаж также вошел в сферу интересов этих групп", - заявил он.Ранее об атаках северокорейских хакеров сообщил "Коммерсант", посольство КНДР в Москве заявило РИА Новости, что такой информацией не обладает.
https://ria.ru/20201016/twitter-1580061593.html
https://ria.ru/20200926/khakery-1577808533.html
2
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1400x0_80_0_0_12d3ed23f10041cb11fb01c6a87a3799.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лаборатория касперского, positive technologies, кндр (северная корея), технологии, в мире

Эксперты рассказали об атаках хакеров из КНДР на российские предприятия

12:15 19.10.2020
 
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
CC0 / TBIT /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным Positive Technologies, успеха не добилась.
По словам ведущего специалиста группы исследования угроз экспертного центра безопасности Positive Technologies Дениса Кувшинова, группировка Kimsuky известна как минимум с 2013 года, "традиционно группировка нацелена на шпионаж".
"В число жертв в разное время попадали правительственные организации, предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности, компании, связанные с исследованиями в области ядерной физики. Если говорить о географической привязке, то большинство целевых для этой группировки организаций находились в США и Южной Корее. Успешных атак Kimsuky на территории России и стран СНГ в течение последнего полугодия компания не фиксировала", - сообщил Кувшинов.
Руководитель отдела исследования сложных угроз компании Group-IB Анастасия Тихонова заметила, что Kimsuky также известна под именами Velvet Chollima, Black Banshee и действует с территории Северной Кореи.
Страница социальной сети Twitter на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 09:42
Twitter изменит правила распространения материалов, полученных хакерами
"Северокорейцы Kimsuky, предположительно, атаковали военные организации, уже занятые в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в Южной Корее, России, Украине, Словакии и Турции. Судя по доступным в сети документам, экспертами было выдвинуто предположение, что в атаках также использовался целенаправленный фишинг. Однако, например, при атаке на турецкого производителя военной техники хакеры создали поддельную страницу авторизации в почтовом сервисе Outlook, которым пользовались сотрудники данной компании. Таким образом, в распоряжении злоумышленников могли оказаться данные для входа в рабочую почту, и это могло привести к краже секретных данных", - рассказала она.
Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского" Денис Легезо сообщил, что компания фиксировала атаки группы, в том числе, на организации в РФ. "Этим летом мы заметили новые интересы групп, которые принято относить к Северной Корее. Если раньше часть из них занималась кибершпионажем, связанным с политикой, а часть - коммерческими проектами, например, атакуя криптобиржи, то сейчас добавились новые цели. Например, некоторые используемые ими документы-приманки стали содержать данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях. Географически кампании были диверсифицированы. Такие изменения позволяют предположить, что промышленный шпионаж также вошел в сферу интересов этих групп", - заявил он.
Ранее об атаках северокорейских хакеров сообщил "Коммерсант", посольство КНДР в Москве заявило РИА Новости, что такой информацией не обладает.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 26.09.2020
26 сентября, 12:06Распространение нового коронавируса
На центр Гамалеи совершались хакерские атаки во время разработки вакцины
 
Обсудить2
РоссияЛаборатория КасперскогоPositive TechnologiesКНДР (Северная Корея)ТехнологииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15На Камчатке разрабатывают меры по поддержке морских млекопитающих
01:06Глава Росприроднадзора призвала вынести уроки из аварии в Норильске
00:47Адвокат рассказал о готовности Винника отвечать на вопросы в суде
00:41Помпео прокомментировал обвинения в хакерстве в адрес шести россиян
00:35В Госдуму внесли законопроект, разрешающий проводить митинги в масках
00:29Небензя рассказал о проблемах режима прекращения огня в Карабахе
00:17Французский сенатор предложила признать Нагорный Карабах
00:14Эксперты оценили вероятность заразиться коронавирусом в самолете
00:12Опрос показал, в каком городе россияне быстрее всего добираются до работы
00:08В Москве откроется ежегодное заседание Валдайского клуба
00:01Экипаж МКС починил туалет в российском сегменте
23:58"Норникель" заплатил все штрафы за аварию под Норильском
23:54СМИ узнали о планах НАТО построить космический центр в Германии
23:41Трамп согласился сдать тест на COVID-19 перед дебатами с Байденом
23:20Армения заявила, что Карабах сбил пять азербайджанских беспилотников
23:20В Москве умерли еще 49 пациентов с коронавирусом
23:14Цены на подсолнечное масло в России побили рекорд
23:11Сенатор назвал обвинения России в кибератаках "малобюджетным сериалом"
23:05Болтон рассказал об отношении Трампа к Макрону
22:54Голые украинки устроили дебош в поезде
Лента новостейМолния