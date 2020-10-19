https://ria.ru/20201019/khakery-1580455239.html
Эксперты рассказали об атаках хакеров из КНДР на российские предприятия
Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T12:15
2020-10-19T12:15
2020-10-19T12:15
россия
лаборатория касперского
positive technologies
кндр (северная корея)
технологии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_0:2:3648:2054_1400x0_80_0_0_a8be3807a5e7a38dcc2ceb41c76cbe11.jpg
<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным Positive Technologies, успеха не добилась.По словам ведущего специалиста группы исследования угроз экспертного центра безопасности <a href="https://ria.ru/organization_Positive_Technologies/" target="_blank">Positive Technologies</a> Дениса Кувшинова, группировка Kimsuky известна как минимум с 2013 года, "традиционно группировка нацелена на шпионаж".Руководитель отдела исследования сложных угроз компании Group-IB Анастасия Тихонова заметила, что Kimsuky также известна под именами Velvet Chollima, Black Banshee и действует с территории <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea/" target="_blank">Северной Кореи</a>."Северокорейцы Kimsuky, предположительно, атаковали военные организации, уже занятые в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в Южной Корее, России, Украине, Словакии и Турции. Судя по доступным в сети документам, экспертами было выдвинуто предположение, что в атаках также использовался целенаправленный фишинг. Однако, например, при атаке на турецкого производителя военной техники хакеры создали поддельную страницу авторизации в почтовом сервисе Outlook, которым пользовались сотрудники данной компании. Таким образом, в распоряжении злоумышленников могли оказаться данные для входа в рабочую почту, и это могло привести к краже секретных данных", - рассказала она.Эксперт по кибербезопасности в <a href="https://ria.ru/organization_Laboratorija_Kasperskogo/" target="_blank">"Лаборатории Касперского"</a> Денис Легезо сообщил, что компания фиксировала атаки группы, в том числе, на организации в РФ. "Этим летом мы заметили новые интересы групп, которые принято относить к Северной Корее. Если раньше часть из них занималась кибершпионажем, связанным с политикой, а часть - коммерческими проектами, например, атакуя криптобиржи, то сейчас добавились новые цели. Например, некоторые используемые ими документы-приманки стали содержать данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях. Географически кампании были диверсифицированы. Такие изменения позволяют предположить, что промышленный шпионаж также вошел в сферу интересов этих групп", - заявил он.Ранее об атаках северокорейских хакеров сообщил "Коммерсант", посольство КНДР в Москве заявило РИА Новости, что такой информацией не обладает.
https://ria.ru/20201016/twitter-1580061593.html
https://ria.ru/20200926/khakery-1577808533.html
2
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/153292/46/1532924693_454:0:3195:2056_1400x0_80_0_0_12d3ed23f10041cb11fb01c6a87a3799.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лаборатория касперского, positive technologies, кндр (северная корея), технологии, в мире
МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Северокорейская хакерская группировка Kimsuky атаковала ряд российских организаций, заявили РИА Новости эксперты в сфере кибербезопасности, но, по данным Positive Technologies, успеха не добилась.
По словам ведущего специалиста группы исследования угроз экспертного центра безопасности Positive Technologies
Дениса Кувшинова, группировка Kimsuky известна как минимум с 2013 года, "традиционно группировка нацелена на шпионаж".
"В число жертв в разное время попадали правительственные организации, предприятия аэрокосмической и оборонной промышленности, компании, связанные с исследованиями в области ядерной физики. Если говорить о географической привязке, то большинство целевых для этой группировки организаций находились в США и Южной Корее. Успешных атак Kimsuky на территории России и стран СНГ в течение последнего полугодия компания не фиксировала", - сообщил Кувшинов.
Руководитель отдела исследования сложных угроз компании Group-IB Анастасия Тихонова заметила, что Kimsuky также известна под именами Velvet Chollima, Black Banshee и действует с территории Северной Кореи
.
"Северокорейцы Kimsuky, предположительно, атаковали военные организации, уже занятые в сфере производства артиллерийской техники и бронетехники в Южной Корее, России, Украине, Словакии и Турции. Судя по доступным в сети документам, экспертами было выдвинуто предположение, что в атаках также использовался целенаправленный фишинг. Однако, например, при атаке на турецкого производителя военной техники хакеры создали поддельную страницу авторизации в почтовом сервисе Outlook, которым пользовались сотрудники данной компании. Таким образом, в распоряжении злоумышленников могли оказаться данные для входа в рабочую почту, и это могло привести к краже секретных данных", - рассказала она.
Эксперт по кибербезопасности в "Лаборатории Касперского"
Денис Легезо сообщил, что компания фиксировала атаки группы, в том числе, на организации в РФ. "Этим летом мы заметили новые интересы групп, которые принято относить к Северной Корее. Если раньше часть из них занималась кибершпионажем, связанным с политикой, а часть - коммерческими проектами, например, атакуя криптобиржи, то сейчас добавились новые цели. Например, некоторые используемые ими документы-приманки стали содержать данные о вакансиях в аэрокосмической и оборонной отраслях. Географически кампании были диверсифицированы. Такие изменения позволяют предположить, что промышленный шпионаж также вошел в сферу интересов этих групп", - заявил он.
Ранее об атаках северокорейских хакеров сообщил "Коммерсант", посольство КНДР в Москве заявило РИА Новости, что такой информацией не обладает.