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Посольство КНДР прокомментировало сообщения о хакерских атаках на Россию
Посольство КНДР в России не располагает информацией, появившейся в СМИ, о якобы атаках северокорейских хакеров на военные и промышленные организации в РФ. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:45
2020-10-19T11:45
россия
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea" target="_blank">КНДР</a> в России не располагает информацией, появившейся в СМИ, о якобы атаках северокорейских хакеров на военные и промышленные организации в РФ.Ранее газета "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" сообщила со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, что хакерская группировка из КНДР заинтересовалась военными и промышленными организациями в России. Отмечалось, что весной этого года она, пытаясь собрать конфиденциальную информацию из аэрокосмических и оборонных компаний, использовала тематику пандемии и рассылала мошеннические письма с данными о вакансиях.Как отметили в дипмиссии, вопросами кибербезопасности в КНДР занимаются военные. "Этими вопросами занимаются наши военные, поэтому я не могу сказать (об) этом", - сказали в посольстве.
Ну нет блин, он скажет да, это мы попросили прозвонить обстановку наших личных хакеров...Новость достойная.
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россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, кндр (северная корея), в мире

Посольство КНДР прокомментировало сообщения о хакерских атаках на Россию

11:45 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Посольство КНДР в России не располагает информацией, появившейся в СМИ, о якобы атаках северокорейских хакеров на военные и промышленные организации в РФ.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, что хакерская группировка из КНДР заинтересовалась военными и промышленными организациями в России. Отмечалось, что весной этого года она, пытаясь собрать конфиденциальную информацию из аэрокосмических и оборонных компаний, использовала тематику пандемии и рассылала мошеннические письма с данными о вакансиях.
"Такой информации я точной не знаю.... точной информации нет", - сказали РИА Новости в посольстве КНДР в Москве в ответ на просьбу прокомментировать сообщения СМИ.
Как отметили в дипмиссии, вопросами кибербезопасности в КНДР занимаются военные. "Этими вопросами занимаются наши военные, поэтому я не могу сказать (об) этом", - сказали в посольстве.
 
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