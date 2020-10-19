https://ria.ru/20201019/khakery-1580447992.html
Посольство КНДР прокомментировало сообщения о хакерских атаках на Россию
Посольство КНДР в России не располагает информацией, появившейся в СМИ, о якобы атаках северокорейских хакеров на военные и промышленные организации в РФ. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:45
2020-10-19T11:45
2020-10-19T11:45
россия
кндр (северная корея)
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Посольство <a href="https://ria.ru/location_Democratic_People_s_Republic_of_Korea" target="_blank">КНДР</a> в России не располагает информацией, появившейся в СМИ, о якобы атаках северокорейских хакеров на военные и промышленные организации в РФ.Ранее газета "<a href="https://www.kommersant.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Коммерсант</a>" сообщила со ссылкой на экспертов в области кибербезопасности, что хакерская группировка из КНДР заинтересовалась военными и промышленными организациями в России. Отмечалось, что весной этого года она, пытаясь собрать конфиденциальную информацию из аэрокосмических и оборонных компаний, использовала тематику пандемии и рассылала мошеннические письма с данными о вакансиях.Как отметили в дипмиссии, вопросами кибербезопасности в КНДР занимаются военные. "Этими вопросами занимаются наши военные, поэтому я не могу сказать (об) этом", - сказали в посольстве.
Негатив Сплошной !
Ну нет блин, он скажет да, это мы попросили прозвонить обстановку наших личных хакеров...Новость достойная.
16
3
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кндр (северная корея), в мире