https://ria.ru/20201019/khakerstvo-1580550483.html

США обвинили шестерых россиян в попытке сорвать Олимпиаду в Южной Корее

Минюст США обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T20:08

2020-10-19T20:08

2020-10-19T21:32

обвинения россиян в кибератаках

в мире

сергей лавров

россия

сша

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости.</strong> Минюст <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> обвинил шестерых россиян в причастности к серии хакерских атак и распространении вредоносных программ с целью нападения на инфраструктуру других стран, сообщил телеканал <a href="https://abcnews.go.com/" target="_blank">ABC News</a> со ссылкой на текст обвинительного заключения.По мнению обвинения, россияне якобы "намеревались поддержать усилия российских властей по подрыву, ответным действиям или другой дестабилизации" в отношении <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a>, выборов во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, Олимпиады в <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> и попытках международного сообщества привлечь Россию к ответственности за "применение" нервно-паралитического вещества "Новичок".Кроме того, представитель минюста США заявил на пресс-конференции, что шесть обвиняемых – "действующие и бывшие сотрудники ГРУ", которые, среди прочего, якобы вывели из строя компьютеры на Олимпиаде в Южной Корее.По данным обвинения, во время церемонии открытия игр россияне "запустили вирусную программу", которая удалила данные с тысяч компьютеров и вывела их из строя. "Хотя злоумышленники предприняли шаги, чтобы ответственность за атаку вируса по разрушению Олимпиады была возложена на Северную Корею, им это не удалось", - сказал представитель министерства юстиции.Он заявил, что, помимо атаки на Олимпиаду, обвиняемые якобы причастны к атаке на электростанцию на Украине и запуску вирусной программы NotPetya.В американском Минюсте утверждают, что ущерб трех американских компаний, которые также стали "жертвами вируса NotPetya", составил миллиард долларов.С аналогичными заявлениями выступил британский МИД."Британия сегодня впервые подтверждает масштабы действий ГРУ на зимней Олимпиаде и Паралимпиаде 2018 года в Республике Корея", - говорится в сообщении ведомства..Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. Кроме того, летом британские власти обвинили Москву в попытке украсть данные по вакцине от коронавируса. Россия не принимает обвинения со стороны Лондона в хакерских атаках, российские ведомства сами постоянно сталкиваются с ними, заявил тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Песков ранее также отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.Глава МИД <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> неоднократно отмечал, что никаких фактов, подтверждающих подобные голословные заявления, нет.

https://ria.ru/20200912/smi-1577111128.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201014/1579788452.html

Вячеслав Володько Пора нам уже обвинять их тоже во всем, хватит быть терпилами уже 189

Игорь Егоров Смешно просто! 175

68

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обвинения россиян в кибератаках, в мире, сергей лавров, россия, сша