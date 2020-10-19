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https://ria.ru/20201019/kazn-1580445598.html
Совет Европы предложил России окончательно запретить смертную казнь
Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предлагает российским властям подумать над полным запретом смертной казни и ратифицировать соответствующие протоколы РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T11:35
2020-10-19T11:35
россия
мария пейчинович-бурич
татьяна москалькова
мгимо
совет европы
белоруссия
страсбург
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Генсек Совета Европы <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Мария Пейчинович-Бурич</a> предлагает российским властям подумать над полным запретом смертной казни и ратифицировать соответствующие протоколы Европейской конвенции по правам человека.В ходе онлайн-трансляции курсов повышения квалификации Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы она напомнила о том, что на сегодняшний день применение смертной казни запрещено почти во всех странах Совета Европы, кроме Белоруссии."Может быть, пришло время твердо перевести это в вид писаного закона путем ратификации Протоколов 6 и 13 Европейской конвенции (по правам человека)?", - задалась вопросом она, выразив надежду на то, что это может быть сделано.В 1999 году Россия заморозила применение смертной казни на своей территории, с тех пор высшая мера наказания в стране не применяется.Протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод "Относительно отмены смертной казни" был подписан РФ 16 апреля 1997 года в Страсбурге. Протокол внесен на ратификацию в Государственную Думу РФ письмом президента РФ от 6 августа 1999 года NПр-1025. Документ до сих пор не ратифицирован Российской Федерацией.При присоединении к Конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия сделала оговорку о поэтапном присоединении к Протоколу N6 в Российской Федерации. Протокол N13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в любых обстоятельствах Российская Федерация не подписала и не ратифицировала.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> отмечала, что действующий в РФ на смертную казнь необходим для развития общества с точки зрения права и демократии, он дает возможность заключенным отстаивать свою правоту в случае несправедливого приговора. Омбудсмен подчеркнула, что пожизненное заключение можно считать достойной альтернативой этой "архаичной" мере наказания.Несмотря на действующий в стране мораторий, ряд политиков периодически высказывается за возврат смертной казни в отношении совершивших жестокие преступления против детей.
https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kazn-1578993647.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/kazn-1576523615.html
Предлагаю совету европы, взять на финансирование СИН России, тогда можно будет и отменить
57
Нужно просто отменить мораторий без дискуссий с противниками казни. Дискуссии безрезультатны, т.к. сторонники казни стоят на стороне жертв, а сторонники отмены казни стоят на стороне преступников.
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россия
белоруссия
страсбург
РИА Новости
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россия, мария пейчинович-бурич, татьяна москалькова, мгимо, совет европы, белоруссия, страсбург, в мире

Совет Европы предложил России окончательно запретить смертную казнь

11:35 19.10.2020
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступает на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич выступает на зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 19 окт - РИА Новости. Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предлагает российским властям подумать над полным запретом смертной казни и ратифицировать соответствующие протоколы Европейской конвенции по правам человека.
В ходе онлайн-трансляции курсов повышения квалификации Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы она напомнила о том, что на сегодняшний день применение смертной казни запрещено почти во всех странах Совета Европы, кроме Белоруссии.
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В СПЧ рассказали, почему нельзя отменять мораторий на смертную казнь
"Конституционный суд России давно запретил смертную казнь, которая не применяется более 25 лет", - напомнила она.
"Может быть, пришло время твердо перевести это в вид писаного закона путем ратификации Протоколов 6 и 13 Европейской конвенции (по правам человека)?", - задалась вопросом она, выразив надежду на то, что это может быть сделано.
В 1999 году Россия заморозила применение смертной казни на своей территории, с тех пор высшая мера наказания в стране не применяется.
Протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод "Относительно отмены смертной казни" был подписан РФ 16 апреля 1997 года в Страсбурге. Протокол внесен на ратификацию в Государственную Думу РФ письмом президента РФ от 6 августа 1999 года NПр-1025. Документ до сих пор не ратифицирован Российской Федерацией.
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Нужно ли возвращать смертную казнь?Смертная казнь в России хоть и осталась в ХХ веке, но спрос части общества на отмену моратория по-прежнему велик. Видимо, в ближайшие десятилетия она не вернется. Но запрос снизу на ее возвращение только вырастет. Есть ли здесь противоречие?
При присоединении к Конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия сделала оговорку о поэтапном присоединении к Протоколу N6 в Российской Федерации. Протокол N13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в любых обстоятельствах Российская Федерация не подписала и не ратифицировала.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечала, что действующий в РФ на смертную казнь необходим для развития общества с точки зрения права и демократии, он дает возможность заключенным отстаивать свою правоту в случае несправедливого приговора. Омбудсмен подчеркнула, что пожизненное заключение можно считать достойной альтернативой этой "архаичной" мере наказания.
Несмотря на действующий в стране мораторий, ряд политиков периодически высказывается за возврат смертной казни в отношении совершивших жестокие преступления против детей.
 
Обсудить13
РоссияМария Пейчинович-БуричТатьяна МоскальковаМГИМОСовет ЕвропыБелоруссияСтрасбургВ мире
 
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