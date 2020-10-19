https://ria.ru/20201019/kazn-1580445598.html

Совет Европы предложил России окончательно запретить смертную казнь

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предлагает российским властям подумать над полным запретом смертной казни и ратифицировать соответствующие протоколы РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T11:35

2020-10-19T11:35

2020-10-19T11:35

россия

мария пейчинович-бурич

татьяна москалькова

мгимо

совет европы

белоруссия

страсбург

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт - РИА Новости.</strong> Генсек Совета Европы <a href="http://ria.ru/person_mariya-peychinovich-burich/" target="_blank" data-auto="true">Мария Пейчинович-Бурич</a> предлагает российским властям подумать над полным запретом смертной казни и ратифицировать соответствующие протоколы Европейской конвенции по правам человека.В ходе онлайн-трансляции курсов повышения квалификации Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы она напомнила о том, что на сегодняшний день применение смертной казни запрещено почти во всех странах Совета Европы, кроме Белоруссии."Может быть, пришло время твердо перевести это в вид писаного закона путем ратификации Протоколов 6 и 13 Европейской конвенции (по правам человека)?", - задалась вопросом она, выразив надежду на то, что это может быть сделано.В 1999 году Россия заморозила применение смертной казни на своей территории, с тех пор высшая мера наказания в стране не применяется.Протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод "Относительно отмены смертной казни" был подписан РФ 16 апреля 1997 года в Страсбурге. Протокол внесен на ратификацию в Государственную Думу РФ письмом президента РФ от 6 августа 1999 года NПр-1025. Документ до сих пор не ратифицирован Российской Федерацией.При присоединении к Конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия сделала оговорку о поэтапном присоединении к Протоколу N6 в Российской Федерации. Протокол N13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в любых обстоятельствах Российская Федерация не подписала и не ратифицировала.Ранее уполномоченный по правам человека в РФ <a href="http://ria.ru/person_Tatjana_Moskalkova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Москалькова</a> отмечала, что действующий в РФ на смертную казнь необходим для развития общества с точки зрения права и демократии, он дает возможность заключенным отстаивать свою правоту в случае несправедливого приговора. Омбудсмен подчеркнула, что пожизненное заключение можно считать достойной альтернативой этой "архаичной" мере наказания.Несмотря на действующий в стране мораторий, ряд политиков периодически высказывается за возврат смертной казни в отношении совершивших жестокие преступления против детей.

https://radiosputnik.ria.ru/20201009/kazn-1578993647.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200902/kazn-1576523615.html

Арина Жанжора Предлагаю совету европы, взять на финансирование СИН России, тогда можно будет и отменить 57

В П Нужно просто отменить мораторий без дискуссий с противниками казни. Дискуссии безрезультатны, т.к. сторонники казни стоят на стороне жертв, а сторонники отмены казни стоят на стороне преступников. 45

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россия

белоруссия

страсбург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мария пейчинович-бурич, татьяна москалькова, мгимо, совет европы, белоруссия, страсбург, в мире