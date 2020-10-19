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https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html
Во Франции издадут книгу религиозных карикатур после убийства учителя
Руководители 13 французских регионов предложили издать книгу политических и религиозных карикатур после жесткого убийства учителя под Парижем, заявил... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T17:06
2020-10-19T18:35
убийство учителя во франции
жан кастекс
анн идальго
прованс-альпы-лазурный берег
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Руководители 13 французских регионов предложили издать книгу политических и религиозных карикатур после жесткого убийства учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, заявил председатель объединения Рено Мюзелье.Как сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/">Франс Пресс</a>, в сборник войдут самые значимые рисунки подобного жанра, опубликованные ранее в региональной и национальной прессе. Книгу планируют сделать доступной для учащихся всех лицеев.По словам Мюзелье, члена <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и главы совета региона <a href="http://ria.ru/location_Provence_Alpes_Cte_d_Azur/" target="_blank" data-auto="true">Прованс — Альпы — Лазурный Берег</a>, министр образования Жан-Мишель Бланкер уже поддержал это предложение.В пятницу вечером у одной из школ коммуны Конфлан-Сент-Онорин жестоко убили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках он демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Полицейские застрелили нападавшего, который, по информации руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Правоохранительные органы задержали 11 человек.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя, а глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что республика выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В память о Пати в центре Парижа и других городах Франции прошли акции. Участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В среду состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580522367.html
https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html
Идиоты ...
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До сих пор непонятно как это европа с такими подходами еще жива)))))???
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прованс-альпы-лазурный берег
франция
париж
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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60
В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа
Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем.
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убийство учителя во франции, жан кастекс, анн идальго, прованс-альпы-лазурный берег, франция, париж, в мире

Во Франции издадут книгу религиозных карикатур после убийства учителя

17:06 19.10.2020 (обновлено: 18:35 19.10.2020)
 
© REUTERS / Pascal RossignolФотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин)
Фотография учителя истории Самюэля Пати, убитого в Конфлан-Сент-Онорин (департамент Ивелин) - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© REUTERS / Pascal Rossignol
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Руководители 13 французских регионов предложили издать книгу политических и религиозных карикатур после жесткого убийства учителя под Парижем, заявил председатель объединения Рено Мюзелье.
Как сообщает агентство Франс Пресс, в сборник войдут самые значимые рисунки подобного жанра, опубликованные ранее в региональной и национальной прессе. Книгу планируют сделать доступной для учащихся всех лицеев.
По словам Мюзелье, члена Европарламента и главы совета региона Прованс — Альпы — Лазурный Берег, министр образования Жан-Мишель Бланкер уже поддержал это предложение.
В пятницу вечером у одной из школ коммуны Конфлан-Сент-Онорин жестоко убили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках он демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo.
Полицейские застрелили нападавшего, который, по информации руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Правоохранительные органы задержали 11 человек.
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СМИ озвучили новые подробности расследования убийства учителя во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя, а глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что республика выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.
В память о Пати в центре Парижа и других городах Франции прошли акции. Участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В среду состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.
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Убийство учителя во ФранцииЖан КастексАнн ИдальгоПрованс-Альпы-Лазурный БерегФранцияПарижВ мире
 
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