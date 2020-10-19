https://ria.ru/20201019/karikatury-1580519328.html

Во Франции издадут книгу религиозных карикатур после убийства учителя

Руководители 13 французских регионов предложили издать книгу политических и религиозных карикатур после жесткого убийства учителя под Парижем, заявил... РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T17:06

2020-10-19T17:06

2020-10-19T18:35

убийство учителя во франции

жан кастекс

анн идальго

прованс-альпы-лазурный берег

франция

париж

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 окт — РИА Новости.</strong> Руководители 13 французских регионов предложили издать книгу политических и религиозных карикатур после жесткого убийства учителя под <a href="http://ria.ru/location_Paris/" target="_blank" data-auto="true">Парижем</a>, заявил председатель объединения Рено Мюзелье.Как сообщает агентство <a href="https://www.afp.com/">Франс Пресс</a>, в сборник войдут самые значимые рисунки подобного жанра, опубликованные ранее в региональной и национальной прессе. Книгу планируют сделать доступной для учащихся всех лицеев.По словам Мюзелье, члена <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a> и главы совета региона <a href="http://ria.ru/location_Provence_Alpes_Cte_d_Azur/" target="_blank" data-auto="true">Прованс — Альпы — Лазурный Берег</a>, министр образования Жан-Мишель Бланкер уже поддержал это предложение.В пятницу вечером у одной из школ коммуны Конфлан-Сент-Онорин жестоко убили преподавателя истории Самюэля Пати. На своих уроках он демонстрировал учащимся карикатуры на пророка Мухаммеда из французского журнала Charlie Hebdo. Полицейские застрелили нападавшего, который, по информации руководителя антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикара, родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. Правоохранительные органы задержали 11 человек.Президент Франции <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом. Ассамблея чеченцев Европы осудила убийство учителя, а глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank">Рамзан Кадыров</a> выразил соболезнования родным погибшего учителя и заявил, что республика выступает категорически против терроризма в любых проявлениях.В память о Пати в центре Парижа и других городах Франции прошли акции. Участники манифестаций вышли с лозунгами в защиту свободы слова, республиканских свобод и поддержки преподавателей. В среду состоится национальная церемония прощания с убитым учителем.

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580522367.html

https://ria.ru/20201019/uchitel-1580356935.html

Виктор Чирков Идиоты ... 214

Руслан Якубик До сих пор непонятно как это европа с такими подходами еще жива)))))??? 154

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прованс-альпы-лазурный берег

франция

париж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

В пригороде Парижа обезглавлен учитель: жестокое убийство из-за шаржа Возле школы на окраине Парижа обезглавлен учитель. По данным СМИ, он показал карикатуру на пророка Мухаммеда на уроке по теме свободы слова. Это вызвало гнев у ряда родителей-мусульман. Преступник был вооружен ножом. Он отрезал голову жертве и выложил кадры в интернет. Им оказался российский гражданин чеченского происхождения Абдуллах Анзоров. В ходе расследования уже задержаны девять человек. В ближайшие дни в Париже состоится национальная церемония прощания с учителем. 2020-10-19T17:06 true PT3M04S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, жан кастекс, анн идальго, прованс-альпы-лазурный берег, франция, париж, в мире