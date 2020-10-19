Эксперт ВОЗ рассказала, как правильно соблюдать карантин из-за COVID-19

"Возможна вторая волна, и вы можете быть к ней готовы. Мы должны подчеркнуть, что крайне важно изолировать случаи заражения и отправлять на карантин их контакты. И здесь я повторю, что карантин для контактов означает, что люди, в идеале, выдерживают его не дома, но мы понимаем, что это невозможно. Карантин на дому в течение 14 дней означает, что вы не ходите на работу, вы не ходите в магазин, вы не социализируетесь с друзьями, не приглашаете домой гостей", - сказала Ван Керкхове на брифинге.