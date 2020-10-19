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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201019/karantin-1580551490.html
Эксперт ВОЗ рассказала, как правильно соблюдать карантин из-за COVID-19
При соблюдении двухнедельного карантина в связи с COVID-19 необходимо воздержаться от выходов в магазин и приема гостей, сообщила глава технической группы... РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T20:16
2020-10-19T20:16
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> При соблюдении двухнедельного карантина в связи с COVID-19 необходимо воздержаться от выходов в магазин и приема гостей, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний <a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a> Мария Ван Керкхове.Эксперт подчеркнула, что необходимо поддерживать людей, которые находятся на карантине.По ее словам, можно подготовить ко второй волне пандемии и даже избежать ее, если следовать рекомендациям ВОЗ.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

Эксперт ВОЗ рассказала, как правильно соблюдать карантин из-за COVID-19

20:16 19.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГорода мира. Женева
Города мира. Женева - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЖЕНЕВА, 19 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. При соблюдении двухнедельного карантина в связи с COVID-19 необходимо воздержаться от выходов в магазин и приема гостей, сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Возможна вторая волна, и вы можете быть к ней готовы. Мы должны подчеркнуть, что крайне важно изолировать случаи заражения и отправлять на карантин их контакты. И здесь я повторю, что карантин для контактов означает, что люди, в идеале, выдерживают его не дома, но мы понимаем, что это невозможно. Карантин на дому в течение 14 дней означает, что вы не ходите на работу, вы не ходите в магазин, вы не социализируетесь с друзьями, не приглашаете домой гостей", - сказала Ван Керкхове на брифинге.
Эксперт подчеркнула, что необходимо поддерживать людей, которые находятся на карантине.
По ее словам, можно подготовить ко второй волне пандемии и даже избежать ее, если следовать рекомендациям ВОЗ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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