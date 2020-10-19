https://ria.ru/20201019/karabakh-1580411886.html

Пашинян объяснил, за что идут бои в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом он написал в Facebook. РИА Новости, 19.10.2020

2020-10-19T07:14

2020-10-19T07:14

2020-10-19T09:15

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

в мире

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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> выразил мнение, что бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> ведутся за его статус, об этом он написал в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/">Facebook</a>.Глава правительства добавил, что Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".По его словам, достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха не получилось. Последняя возможность для этого, как считает Пашинян, была исчерпана в 2011 году в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, где проходил саммит России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении, завершившийся без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в регионе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.

refgvbdf все нет арцаха, теперь только Нагорный Карабах и только Азербайджанский. идите куда подальше решайте и признавайте . 54

denis kalujskiy На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией. 42

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нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире