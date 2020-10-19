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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201019/karabakh-1580411886.html
Пашинян объяснил, за что идут бои в Карабахе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом он написал в Facebook. РИА Новости, 19.10.2020
2020-10-19T07:14
2020-10-19T09:15
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
никол пашинян
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikol_Pashinjan/" target="_blank" data-auto="true">Никол Пашинян</a> выразил мнение, что бои на линии соприкосновения в <a href="http://ria.ru/location_Nagornyjj_Karabakh/" target="_blank">Карабахе</a> ведутся за его статус, об этом он написал в <a href="https://www.facebook.com/nikol.pashinyan/">Facebook</a>.Глава правительства добавил, что Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".По его словам, достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха не получилось. Последняя возможность для этого, как считает Пашинян, была исчерпана в 2011 году в <a href="http://ria.ru/location_Kazan/" target="_blank" data-auto="true">Казани</a>, где проходил саммит России, <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> и Армении, завершившийся без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в регионе.Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу <a href="http://ria.ru/location_Stepanakert/" target="_blank" data-auto="true">Степанакерт</a>.Лидеры России, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.
все нет арцаха, теперь только Нагорный Карабах и только Азербайджанский. идите куда подальше решайте и признавайте .
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На протяжении около 30 лет Армения оккупировала 20 процентов территории Азербайджана - Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов. В стране около миллиона беженцев и вынужденных переселенцев. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
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нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
РИА Новости
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никол пашинян, нагорно-карабахская республика, азербайджан, армения, в мире

Пашинян объяснил, за что идут бои в Карабахе

07:14 19.10.2020 (обновлено: 09:15 19.10.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПробитая каска на территории у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела
Пробитая каска на территории у госпиталя в Мартакерте, разрушенного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 19.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕРЕВАН, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил мнение, что бои на линии соприкосновения в Карабахе ведутся за его статус, об этом он написал в Facebook.
Глава правительства добавил, что Армения могла избежать конфликта, если бы "сдала территории и согласилась на неопределенный статус Карабаха, на неопределенный срок, при условиях отсутствия механизма дальнейшей корректировки статуса".
По его словам, достичь приемлемого или какого-либо статуса для Карабаха не получилось. Последняя возможность для этого, как считает Пашинян, была исчерпана в 2011 году в Казани, где проходил саммит России, Азербайджана и Армении, завершившийся без достижения договоренностей об основных принципах урегулирования в регионе.

"Может война решить вопрос статуса Карабаха? Да, если достичь успеха в войне. Можем достичь успеха в войне? Да, если сконцентрировать вокруг этой цели национальный потенциал и искренне и самоотверженно идти к ней", — добавил премьер-министр Армении.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт.
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Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения и начать переговоры без предварительных условий.
В Москву 9 октября по приглашению президента России прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более десяти часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях перемирия.
Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября, однако уже через несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня Армения и Азербайджан вновь обвинили друг друга в его нарушении.
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Военная обстановка в Нагорном Карабахе
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНикол ПашинянНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
 
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